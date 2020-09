Ataque vandálico al templo de A Guía

Los vándalos se han cebado con la ermita de A Guía. El templo que vigila la ría de Vigo desde lo alto del barrio de Teis ha aparecido con pintadas de color negro sobre tres de los cuatro costados en las que se podían leer mensajes que niegan la existencia de la pandemia del coronavirus: "pandemia mentira", "farsa sanitaria", "coronatimo" o "plandemia". El párroco, Ramón Lera Alonso, aseguraba ayer a FARO desde el lugar que cree que los hechos se produjeron durante la madrugada del sábado al domingo. Él se enteró el domingo a la tarde. "Me avisó el padre Fernando, de Jesuitas, que vino a dar un paseo por esta zona; me dijo que me la habían dejado perdida", lamentaba.

Lera Alonso destacaba que es la segunda vez que ocurre esto en la capilla. La primera, "hace unos ocho años", obligó a la parroquia a desembolsar 7.000 euros para pagar los trabajos de eliminación de las pintadas. "De esta vez, el daño ha sido menor", señalaba antes de criticar este tipo de acciones vandálicas y el mensaje que han querido transmitir los autores: "Con la angustia que tenemos por lo que estamos viviendo por el Covid-19 y hay un movimiento que dice que todo esto es una farsa. Es gente que se lo toma todo a broma. Me da pena que, en la sociedad actual, no haya respeto. Cualquiera es libre de expresar lo que quiera, pero sin ofender".

El párroco ya se ha puesto en contacto con el Concello de Vigo para saber si cuenta con su apoyo para eliminar las pintadas que han aparecido en la ermita de A Guía. Para evitar que vuelva a suceder un pasaje tan "desagradable", hace un llamamiento a la "convivencia" y "a saber valorar el patrimonio que nos han legado". Además, apunta la necesidad de poner fin al "abandono" de esta zona de la ciudad olívica y de instalar cámaras de seguridad en el entorno que ayuden a disuadir a los vándalos. "Aunque existe el riesgo de que las rompan, contribuirían a retraer a quien quiera pintarrajear el templo otra vez", anotaba.

Las pintadas sorprendieron no solo al párroco, también a los vigueses que disfrutan a diario de esta área de esparcimiento que regala vistas al mar. Fernando Santorio, vecino de Teis, y Pedro Cebrián, de Camelias, charlaban ayer a la mañana en el entorno de la capilla, un enclave que suelen frecuentar para desconectar. Ambos coincidían en señalar que es "vergonzoso"que haya gente que elija la ermita para hacer pintadas. "Aunque fuera un grafiti bonito, no es el lugar. Es patrimonio de todos. Con estas acciones, hacen daño a toda la ciudad. Mira que no hay otros sitios para hacer eso", señalaba Cebrián. Opinión similar mostraba su compañero: "Sería algún loco que va en contra de todo el mundo el que ha puesto esas chorradas. A Guía es un lugar muy bonito, es un mirador que tenemos que cuidar. Me extraña lo ocurrido porque siempre pasan patrullas de Policía Local y Nacional tanto de día como de noche".

A unos metros, se encontraba Victoria Da Cunha, vecina de Teis. Elige el entorno de A Guía para pasear "todos los días". Comentaba que le parece "fatal" que se realicen pintadas "ya sea en la ermita o en cualquier otro lugar". "Hay que cuidar esta zona, es una maravilla: se ven las Cíes y toda la ría", zanjaba.

Una mejora "integral"

El portavoz de la Asociación de Veciños de Teis, Anxo Iglesias, asegura que las pintadas son un "síntoma" del estado de abandono del parque. Por ello, reclama al Concello una mejora "integral" y una "puesta en valor" del entorno: "No se trata solo de desbrozar la vegetación. Es un mirador muy importante y no hay ni cafetería ni baños".





PEDRO CEBRIÁN - FRECUENTA LA ZONA

"Es vergonzoso, no es el lugar para hacer eso; con estas acciones, dañan a toda la ciudad"







VICTORIA DA CUNHA - VECINA DE TEIS

"Me parece fatal que se hagan pintadas. Hay que cuidar esta zona, es una maravilla"