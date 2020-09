El Concello trabaja en la ordenanza

El Concello de Vigo todavía trabaja en una ordenanza que regule el uso de los patinetes y determine, por ejemplo, la edad mínima para su utilización -en Madrid y Sevilla, es de 15 años; en Barcelona, de 16; en Pamplona, de 14 años-. Las pautas que establece la Dirección General de Tráfico (DGT) para estos vehículos mientras cada ayuntamiento organiza sus propias directrices son las siguientes: no pueden circular por aceras o zonas peatonales -la sanción será de 200 euros-, no puede ir más de una persona -sanción de 100 euros-, la conducción nocturna debe ser con prendas reflectantes -multa de 200 euros-, obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas -sanción entre 500 y 1.000 euros-, y prohibición de usar el teléfono móvil, cascos o auriculares mientras se maneja el aparato. La entidad destaca que no es preciso que tengan seguro.