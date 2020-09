Los alcaldes del PP rechazan un Área Metropolitana de Vigo sin transporte igualitario

Portavoces de los grupos municipales y alcaldes del Partido Popular del área de Vigo se han concentrado este lunes en una dársena de la estación de autobuses para decirle al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que sólo quieren un Área Metropolitana de Vigo con un transporte igual para todos.

"¿Para qué queremos un área metropolitana si no somos capaces de ponernos de acuerdo siquiera en lo fundamental, que es el transporte de las personas que venimos a Vigo a trabajar, a crear empleo, a hacer Vigo?", se ha preguntado la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.

Los populares leen de manera diametralmente opuesta a Caballero la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Vigo, que la semana pasada anuló la puesta en marcha del Área Metropolitana de Vigo porque el transporte urbano vigués no está integrado en el Plan de Transporte Metropolitano de la Xunta de Galicia.

Caballero subraya que la sentencia dice que eso es un imposible, como explica la propia sentencia, porque el Plan de Transporte Metropolitano de la Xunta no existe, mientras que los populares creen que el fallo "es un nuevo revés para el alcalde, empeñado en una confrontación absurda y en perjudicar no solo a los vecinos del área metropolitana sino también a los vecinos de Vigo", según ha dicho el portavoz del PP en Vigo, Alfonso Marnotes.

Para Marnotes, el argumento de Caballero de que no está dispuesto a que los vecinos de Vigo paguen el transporte urbano a los de fuera "es rancio, es cutre y además es mentira", como demuestra que el Ayuntamiento lleve tiempo financiando a líneas aéreas para "traer a pasajeros de fuera a la ciudad".

Según Marnotes, la actitud de Caballero sólo perjudica a los vigueses, a su hostelería, a sus empresas y los 31.000 ciudadanos empadronados que usan a diario el transporte metropolitano pagando más de lo que lo harían si Vigo, como el resto de grandes ciudades de Galicia, se adhiriese al Plan de Transporte Metropolitano de la Xunta.

"No estamos dispuestos a que (Caballero) se siga riendo de los que no estamos en Vigo", ha dicho Arévalo, para quien el alcalde de Vigo distingue entre "vecinos de primera y de segunda". Para los populares, el transporte metropolitano ha de ser igualitario, con los mismos servicios y precios para todos y, de no ser así, "que cada uno siga como está, que es como hemos estado hasta ahora"