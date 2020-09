El Concello provoca la cancelación de unas clases de 'twerk' en Navia

La polémica está servida en las redes sociales después de que el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra ordenasen esta semana la cancelación de las clases de 'twerk' impartidas en una asociación de vecinos de Navia. Todo empezó por culpa del cartel distribuido por Facebook para anunciar una sesión de puertas abiertas. En la imagen se ve a una mujer de espaldas practicando este baile, con las rodillas flexionadas y unas medias de rejilla. La protagonista de ese póster es Ester Ogando, la profesora de 'twerk' que iba a dar la clase y que había cedido la fotografía de su archivo personal para promocionar el acto.



No había pasado ni media hora desde el lanzamiento del cartel y ya habían telefoneado a la asociación de vecinos desde las instituciones pidiendo su retirada. Una llamada que se entiende mejor después de leer las palabras de Carmela Silva, presidenta de la Diputación, en redes: "Hoy vi un cartel machista de una asociación de vecinos que anuncia clases de 'twerk'. Es inadmisible que haya alguien que promueva estas acciones sexistas que cosifican a las mujeres".





Hoxe vin un cartel machista dunha asociación de veciños que anuncia clases de twerk. É inadmisible que haxa alguen que promova estas acciòns, sexistas é que cosifican as rapazas, as mulleres. Espero que non o fagan. Espero que rectifiquen. — Carmela Silva (@carmelasilva) September 22, 2020

El twerk es un baile como cualquier otro. Prohibirlo simplemente porque se mueve una parte del cuerpo, el culo, que la sociedad sexualiza en las mujeres no es que sea muy feminista... ??????? — Maria Rodilla (@mrodilla) September 23, 2020

Machista eres tú al asumir que el culo de una mujer es un objeto sexual y que moverlo es cosificarnos. El twerk es una disciplina más, como el Pole dance, el Hells y otros muchos estilos de baile. Decir que no baile twerk es como decir que no me ponga minifalda o escote. ¡NO! — ??PRIMAVERA ?? (@VegaPrimavera) September 23, 2020

Queridos trolls: seguiré denunciando los carteles sexistas que cosifican a las mujeres!!!! pic.twitter.com/KNN7sFJpQx — Carmela Silva (@carmelasilva) September 23, 2020

Esta reacción pilló por sorpresa a Ana Martínez, presidenta de Novo Vigo. La vecina de Navia explica quecon la imagen de la discoprdia para que la polémica se quedase ahí. Sin embargo, por la tarde recibieron un correo electrónico deEsta decisión del Concello dejó perpleja a la responsable de Novo Vigo. "No le dimos mayor importancia al taller porque es un baile como otro cualquiera", explica Ana Martínez, que añade que se "trata de un baile urbano beneficioso para la salud y con el que se pueden llegar a quemar 600 calorías en una hora". El 'twerk' es una danza urbana originada a finales de los noventa en Puerto Rico, que se caracteriza por los movimientos pélvicos y que en la última década se ha popularizado gracias a las actuaciones de artistas como Rihanna o Beyoncé.Muy a su pesar, la asociación Novo Vigo canceló las clases. A fin de cuentas,. También emitieron un comunicado en el que aseguran que su organización se sustenta en los valores de la igualdad y de la no discriminación sexual. "Valoramos impartir clases de 'twerk' ya que la consideramos una actividad deportiva más a tener en cuenta y que". Concluyen con una disculpa por las "molestias ocasionadas a quien haya podido sentirse perjudicado".La cancelación de estas clases de 'twerk' en Navia llega un año después de su puesta en marcha y tras el impacto que tuvo el cartel en las redes sociales. La profesoraque acudían a la sede de la calle Teixugueiras de Novo Vigo entre una y dos veces por semana para bailar. "La profesora se quedó muy extrañada con todo esto.. Si nos ponemos así hasta el tango cosifica a la mujer", protesta la presidenta.Desde Novo Vigo ya han avisado a sus parroquianos de que tienen la intención de reanudar las clases y que ya. "Si vieran lo que es el 'twerk' cambiarían de opinión", afirma Ana Martínez.Por otro lado,. "Creo que tendrías que leer más sobre el 'twerk', que incluso es beneficioso para la salud. Además del hecho de querer que una mujer pierda su puesto de trabajo por no entender a lo que se dedica," espeta una usuaria. "Está perjudicando el trabajo de una mujer que además es titulada y profesora de dicha disciplina. Nos está intentando dejar sin actividad a un montón de alumnas que incluso practicamos 'twerk' por motivos de salud", dice otra tuitera. "Lo machista es ver en un baile donde se empodera a las mujeres como un acto sucio. Mi cuerpo lo muevo libremente como quiero", dice otra.