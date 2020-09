¿Qué hacer en Vigo con niños en el primer fin de semana de otoño?

El primer fin de semana de otoño en Vigo se estrenará con diversas actividades para todos los públicos y, especialmente, para niños. La gran novedad dentro del ocio infantil en la ciudad olívica llega hoy mismo de la mano de VigoCultura, que se centrará en estos dos primeros días en la calle del Príncipe. Su programación para hoy viernes y mañana sábado es la siguiente:



Monicreques "Nada"

¿Cuándo? Viernes 25 y sábado 26 de septiembre | Género: Monicreques | Dirección y creación: Javi Tirado | Lugar: Anexo al museo MARCO | Edad recomendada: +16 años | Horario: Entre las 18.00 y 19.30 horas a las en punto e y media. Se repartirán entradas para la media hora siguiente presentando el programa de Vigo Cultura 2020 descargado en el móvil. Un espectador por pase. | Duración: 4 minutos

¿De qué va? "NADA" propón un paréntese íntimo e relaxado. Un espectáculo unipersoal representado nunha pequena caixa, que nos fala dun fugaz instante, a creación do Universo.



Teatro de calle: "Flux"

¿Cuándo?: Viernes 25 de septiembre. | Género: Teatro de calle | Lugar: Por la calle de Príncipe | Edad recomendada: +14 años | Horario: Desde las 19.00 horas. | Duración: 55 minutos

¿De qué va? Flux é un convite ao xogo e á participación do público, a mirar uns a outros aos ollos, a mirar e ser mirado. Flux é un acto de amor que empeza co encontro de dúas miradas e que ten a intención de transformar a rúa nun espazo de comunicación e diversión, unha divertida proposta e invitación ao xogo e á participación do público.





Teatro comedia: "Ulterior el viaje"

¿Cuándo? Sábado 26 de septiembre. | Género: Teatro comedia | Lugar: Por la calle de Príncipe | Edad recomendada: Familiar | Horario: 19.00 y 20.00 horas | Duración: 30 minutos

¿De qué va? Ulterior é unha viaxe ao futuro, un espectáculo familiar e itinerante de rúa no que tres personaxes divertidas e entrañables presentan a unhas criaturas marabillosas.

Y si quieres consultar toda la programación de ocio de VigoCultura 2020 hasta diciembre puedes hacerlo a través de este enlace