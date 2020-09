El Concello moviliza 5,4 millones para la humanización de 16 calles

El Concello avanza en la creación de una ciudad más preparada para los viandantes. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a tres proyectos de humanización en convenio con la Diputación de Pontevedra. El primero, en la calle Taboada Leal, entre Venezuela y Ronda de Don Bosco, que tiene un importe de 594.000 euros. El segundo es el de la calle Serafín Avendaño, en el tramo comprendido entre Areal y Rosalía de Castro, con un presupuesto de 300.000 euros. El tercero es la humanización de Hispanidad, entre las calles Zamora y Pintor Colmeiro, con un importe de 810.000 euros: 640.000 euros, financiados por la Diputación.

La Junta de Gobierno también ha aprobado los proyectos de humanización de la Primera Travesía de Guixar-Teis (45.600 euros), Estrada do Freixo-Valadares (275.000 euros), Camiño do Laranxo (136.000 euros), Rúa dos Foxos-Teis (56.000), Rúa dos Curros-Lavadores (90.000 euros), Rúa Subride (154.000 euros), Rúa do Areeiro (154.000 euros), Rúa das Fontáns (59.000 euros), Praza da Feira (152.000 euros), Camiño Brea Beade (227.000 euros), Rúa Costa Gándara (163.000 euros), el proyecto de humanización de la avenida García Barbón entre Rosalía de Castro e Isaac Peral, con un presupuesto base de licitación de 2.197.000 euros, el proyecto de cubrición del patio del CEIP Pintor Laxeiro (185.000 euros) y el proyecto básico y de ejecución para la impermeabilización de las cubiertas del edificio del Centro Veciñal e Cultural de Valadares por un importe de 120.000 euros.