Caballero reclama a la Xunta datos sobre la evolución del Covid-19 en Vigo y censura su "opacidad"

El Concello reclama a la Xunta información de primera mano sobre la evolución de la pandemia en la ciudad. El alcalde, Abel Caballero, acusó al Ejecutivo autonómico esta mañana de emplear "el procedimiento más opaco de España" en cuanto a datos se refiere y lamentó que desde el inicio de la crisis sanitaria, en febrero, no ha recibido ninguna llamada del presidente de la Xunta ni los conselleiros.

"Recuerdo que no tenemos acceso a la información del Covid-19. La actuación del Concello está siendo un modelo, pero lo haríamos mejor si supiéramos dónde actuar", recalcó el alcalde. Debido a la falta de balances oficiales -aseguró- el Consistorio se ve obligado a planificar guiado por la "intuición". "He pedido los datos por tierra mar y aire. Hace meses que pedimos los datos de la pandemia, pero no quiere que actuemos con más eficiencia. Quien lo paga es la gente", censuró.

No fue la única petición de Caballero a San Caetano. Apenas 24 horas de acusar a la Xunta de "engañar" y poner "trampas" para frenar el Área Metropolitana de Vigo, el regidor volvió a reclamar a Feijóo que retire de la Ley de 2016 la cláusula que supedita la puesta en marcha del organismo supramunicipal a que el Concello de Vigo se adhiera al Plan de Transporte Metropolitano de Galicia. La sentencia emitida esta misma semana sobre le Área concluye que ese marco no existe como tal, con lo que el primer edil cree que se trata de una "condición de imposible cumplimiento" puesta a propósito.

"Feijóo tiende la mano. ¿Tira una bomba atómica, arrasa un proyecto, lo cercena y ahora tiende la mano? -apuntó Caballero en respuesta a las declaraciones de ayer del presidente autonómico- La aceptaré cuando elimine la cláusula de imposible cumplimiento, la parte que nos prohíbe hacer el Área". El alcalde avanzó también que estudia con los servicios jurídicos del Concello si recurrir la sentencia sobre el Área.

Aunque el fallo confirma la legalidad de la asamblea de diciembre de 2016 durante la que se constituyó el organismo supramunicipal y se designó al propio Caballero como su presidente, también ratifica la anulación del ente. "Haré lo mejor para Vigo. Tengo que estudiarlo con los servicios jurídicos. Sé que si recurro la Xunta recibirá un nuevo varapalo", deslizó.

A mayores, Caballero informó de la aprobación definitiva de la expropiación de 96 parcelas por 431.000 euros para continuar con la senda del río Lagares y también felicitó al presidente del Puerto, Enrique López Veiga, después de que el consejo de administración del organismo dice luz verde a la licitación por seis millones de euros del carril bici de Beiramar y la reconstrucción del paseo y el muelle de As Avenidas. "Cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. Son tres buenas obras", subrayó el primer edil.