Vigo blindará la Navidad 2020: el Concello ya tiene un plan para evitar contagios por coronavius

Vista de del árbol de la Navidad en Vigo en Porta do Sol y que este año cambiará de ubicación. // J. Lores

El Concello no quiere renunciar a la celebración de la Navidad en Vigo 2020. Saben, eso sí, que este año poco tendrá que ver con la de los últimos ejercicios. La pandemia del coronavirus impedirá, casi seguro, que vuelvan a reunirse miles de personas en las calles del centro de la ciudad. Pero esta circunstancia no ha frenado al Ayuntamiento. Según avanzó el alcalde en declaraciones a Radio Vigo, se está trabajando en una planificación con varios escenarios que, de una u otra forma, permitirán que la ciudad vuelva a disfrutar de su famosa Navidad. Por lo pronto, los operarios de Ximénez están ya colocando la instalación eléctrica para volver a llenar Vigo de Leds.

¿Qué hará el Concello en el peor de los escenarios? El alcalde lo tiene claro. Y así lo expuso en declaraciones en una entrevista radiofónica. Si vigueses y potenciales turistas no pueden ir a ver las luces a la calle, las luces entrarán en sus casas. ¿Cómo? Vía internet. Una alternativa que permitirá también iluminar el resto de viviendas de otras partes del mundo.

"Vamos a volver a ser el epicentro de la Navidad en este planeta otra vez. Con Covid y sin Covid. Con Covid el escenario será uno; y sin Covid será otro. Dependiendo de los niveles de pandemia en los que nos encontremos. Y yo voy a elaborar muchos escenarios. ¿En el peor? streaming. Vamos a hacer una Navidad en streaming para todo el mundo. Los que no puedan venir a Vigo la seguirán a través de streaming y haremos actos para ello", avanzó el regidor olívico.

El árbol de Porta do Sol se "trasplantará"

Otro cambio que ya avanzó el alcalde es la ubicación del famoso árbol de leds de Porta do Sol, que cambiará de ubicación. "El árbol ya no lo vamos a poner en Porta do Sol, porque estaremos en obras. Lo vamos a poner en Policarpo Sanz. Vamos a establecer distancias Covid en todas partes. Y por lo tanto es compatible. Nosotros lo preparamos todo mucho. Que nadie se crea que yo improviso nada. Y cuando yo lo digo, le dimos por lo menos 100 vueltas a las cosas", subrayó Caballero.