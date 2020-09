La ópera hace comedia con el Covid-19

La pandemia les obligó a aparcar las dos grandes producciones previstas y cambiarlas por dos galas dramatizadas. En la primera de ellas, Amigos de la Ópera quiere arrancar sonrisas al público contando las situaciones a las que se enfrentan en tiempos de Covid-19 los cantantes que quieren poner en escena una obra.

Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla... Las óperas cómicas, aunque escondida, también deslizan temas serios o críticas. Igual que la gala dramatizada Operación retorno, con la que Amigos de la Ópera de Vigo estrena mañana, a las 20.30 horas, en el Teatro Afundación esta peculiar temporada.

Su directora escénica, Eugenia Corbacho, también es la autora de la original idea y del guión del texto que hace de hilo conductor a toda la gala y entrelaza piezas de distintas óperas, a priori, tan dispares como "E strano ? sempre libera", de La Traviata, de . Verdi; "Or dove fuggo ? Ah per sempre io ti perdei", de I Puritani, de Bellini; o "No Vecchio ? Si, vendetta", de Rigoletto, también de Verdi. Cuenta que no han querido "estar ajenos a las circunstancias que estamos viviendo", pero han optado por plasmarlo "en clave de humor". "Entendemos que lo que necesita la gente es música en vivo, pero también que le arranquen alguna sonrisa", explica y añade que también buscan "plantear cómo se está viendo el artista para volver a los escenarios y cómo tiene que luchar para seguir adelante con su profesión y vocación y seguir ofreciendo cultura".

"No es que queramos hacer una reivindicación, nos pondríamos en otro tono, pero sí hacer como otras disciplinas como el cine o el teatro, que estamos más acostumbrados a verlas conectadas con la actualidad", expone Corbacho y añada: "Bajar un poco la ópera del podio en la que a veces nos sitúan y que la gente vea que la llevan a cabo músicos, cantantes, actores, técnicos, que no son divinos, que también comen de su trabajo y que necesitan apoyo".

Así, sin tomárselo a risa, pero sí con ganas de contar las cosas de una manera más amable gracias al humor, presentarán a unos cantantes en el papel "más fácil de sus carreras": hacer de ellos mismo cuando llegan a un teatro y se dan cuenta de todo lo que tienen que hacer para cumplir el protocolo frente al Covid. Es un drama y habrá un conflicto, pero también un final feliz.

El reparto, que encabezan el barítono Luis Cansino y la soprano Ruth Iniesta, lo completan el tenro Aquiles Machado y el barítono Manel Esteve. Para el texto entre piezas musicales, contarán con el apoyo del actor vigués Nando Llera. La música la pone el Ensemble de la Orquesta Vigo 430. Diego García Rodríguez es el director musical y Alejandro Contreras se encarga del vídeo y la iluminación.