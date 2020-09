El PP reclama a Caballero un protocolo antiokupación "porque en Vigo existen problemas de convivencia"

El portavoz del PP vigués, Alfonso Marnotes, y el concejal Jesús Marco González, estuvieron ayer frente a un edificio okupado en la calle Abeleira Menéndez. Los vecinos y comerciantes de la zona les mostraron su preocupación por los problemas generados por los habitantes de este inmueble, situado junto a Porta do Sol. Se trata de un edificio de cuatro plantas completamente okupado y los problemas afectan a los vecinos de esa calle, de Elduayen, de la plaza Argüelles y también de Porta do Sol. Por eso el PP le pide al alcalde "que se ponga a trabajar" en un protocolo antiokupación. "No puede mirar para otro lado. Los vecinos tienen que vivir tranquilos", reclamó Marnotes.