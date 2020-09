Al menos cinco institutos privados mantienen el inicio de las clases de Bachillerato hoy

La Consellería de Educación y Cultura prorrogó una semana, hasta el 23 de septiembre, el inicio de las clases en Educación Secundaria. Lo hizo, principalmente, a petición de la dirección de centros públicos que se veían incapaces de organizar el inicio de curso ya que aún no disponían de información sobre el número de refuerzos docentes con los que contarían para poder desdoblar clases. Pero los centros privados no tienen que estar pendientes de esta información y como el nivel de Bachillerato no está concertado con ninguno de ellos al ser educación no obligatoria, pueden decidir cuando iniciar las clases.

Al menos cinco de ellos han decidido mantener la fecha inicialmente prevista y comenzarán mañana. Son los de Las Acacias-Montecastelo, la Compañía de María, el San José de Cluny, el Marcote y el Amor de Dios. En este último caso, lo harán hoy los de 1º de Bachillerato y, mañana, los de 2º. También empiezan hoy los de 6º de Primaria.

En el Colegio Apóstol Santiago, Bachillerato se incorpora a las aulas el viernes y en el Mariano, el lunes. Salesianos y San Miguel II esperarán al miércoles 23.

Entrada al Amor de Dios

Desde el Amor de Dios comunican que ya se han solucionado las colas en los accesos que se pudieron observar, sobre todo, el primer día de clase. Cuentan que se debió a que tenían que indicar a cada alumno que llegaba a dónde debía dirigirse. Aseguran que los tiempos ya se recortaron el segundo día y que las largas filas para mantener la obligada distancia de seguridad discurrían con fluidez.