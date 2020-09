Vigo exige a la Xunta fondos y medios para el inicio de un curso escolar marcado por el virus

El arranque del curso y el Covid-19 se cuelan con fuerza en el pleno municipal. De las ocho mociones presentadas por los grupos que conforman la cámara, cinco -de PSOE y Marea de Vigo- trataban cuestiones relacionadas con las medidas para blindar la seguridad de las clases, comedores y actividades extraescolares. Las cinco ponían también su foco con mayor o menor fuerza en la Xunta. Y las cinco salieron además adelante con el respaldo de los ediles de PSOE, Marea y BNG y la abstención del PP.

La primera propuesta, planteada por Marea, reclama a la Xunta que "despliegue todas las medidas necesarias para un inicio y desarrollo del curso seguro" y urge al Ayuntamiento que reactivar el Consello Escolar. Las cuatro mociones restantes partieron de las filas socialistas, que demandan a San Caetano que emplee los más de 90 millones de euros que le ha transferido el Gobierno de los "fondos Covid-19" para educación en contratar profesores, dotar a los centros de geles, mascarillas y señales y reducir los ratios de alumnos por aula.

Los socialistas también exigen a la Xunta que asuma el coste extraordinario de desinfección de los centros educativos -que cifran en 616.000 euros-, establezca "una mesa de diálogo" con Foanpas y a cometa las reformas necesarias para garantizar que en los colegios se podrán mantener las distancias de seguridad y desdoblar aulas.

"La falta de medios para la política educativa era absoluta antes del estado de alarma y ahora ha estallado. El Gobierno del Estado ha cumplido", destacó el edil socialista Carlos López Font. Desde el PP, Patricia López Román, censuró lo que considera un uso político de la pandemia y defendió la labor del Gobierno autonómico. "La situación es complicada, pero la consellería lleva meses trabajando. La inacción de la ministra de Educación ha sido un clamor", reivindicó.

El portavoz de Marea, Rubén Pérez, recordó que los ayuntamientos están incurriendo en "gastos prohibitivos", pero apuntó que el Concello "asume muchas cuestiones que no son su competencia, como las becas de inglés, por un mero interés electoralista". "Decidan ahora también invertir en las escuelas", abogó antes de señalar el gasto en la campaña de Navidad. Pérez censuró el "déficit que arrastran" los colegios y dificultan las ratios.

"Feijóo carga la responsabilidad de la desinfección de los centros en los concellos. El Estado aporta recursos a las comunidades y la Xunta no nos dice dónde está el dinero. Ofrecemos nuestro apoyo, pero tiene que ser la Xunta la que asuma el coste", anota el concejal de Educación, Gorka Gómez, quien censuró junto al resto de formaciones de izquierda las declaraciones del jefe territorial de la Consellería acusando a Foanpas de "hacer política". "Que la Xunta asuma los costes que le corresponden", recalcó el nacionalista Xabier P. Igrexas antes de reivindicar una mayor contratación de docentes. En una línea similar, Oriana Méndez, de Marea, denunció los "anuncios engañosos" de refuerzos desde la Xunta.

"El ministerio estuvo absolutamente ausente. No existe el riesgo cero y el fondo del ministerio no es suficiente, no llega ni para empezar", replicó la popular Teresa Egerique. Ayer por la tarde se celebró en Santiago una reunión del Consello Escolar en la que, entre otros temas, se llegó a acuerdos con las anpas para mantener la gestión de los comedores escolares a cambio de más fondos.