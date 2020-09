El ocio nocturno lanza otro SOS

Una concentración silenciosa en la Praza da Constitución con un aplauso final y dos minutos de silencio para recordar a las víctimas del coronavirus y a los profesionales de la hostelería que lo están pasando mal. Este fue el escenario elegido por los representantes del ocio nocturno de la provincia, señalado como uno de los factores clave en la transmisión del patógeno, para reclamar medidas concretas que permitan el mantenimiento de los puestos de trabajo y la supervivencia de las empresas hosteleras ante el peligro derivado por las pérdidas acumuladas desde el inicio de la pandemia del Covid-19, y para dejar claro que ellos forman parte de la solución y no son el problema.

El centenar de participantes, que se presentaron en la plaza con mascarilla y mantuvieron la distancia interpersonal de metro y medio, portaron carteles para radiografiar su situación. Sobre estos, se pudieron leer frases como "La culpa nunca ha sido nuestra", "Solo queremos justicia, solo queremos trabajar", "Exigimos un plan de choque específico", "Los bares de copas pierden mensualmente entre 5.000 y 25.000 euros" o "En 2020, me han obligado a cerrar mi negocio injustamente".

Para concretar las peticiones, el portavoz de la Asociación Provincial de Establecimientos Musicales y Espectáculos Reglados (APEMER),Carlos José Veleiro, leyó un manifiesto de defensa del ocio nocturno reglado en el que se citaban varias medidas que el sector considera claves: que se pongan en marcha medidas de apoyo higiénico-sanitarias siempre coordinadas con las autoridades competentes que permitan una gestión eficaz ante posibles brotes y procesos de cuarentena; actuaciones de apoyo efectivo al empleo, con la ampliación de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo ) hasta marzo de 2021, "asegurando una mayor exoneración de la cotización a la seguridad social a los negocios que tengan una apertura parcial y exonerando al 100% a los que estén cerrados; y medidas de apoyo a la estructura empresarial sectorial con recursos a fondo perdido para las facturaciones inferiores al 25% de lo habitual

El sector también reclama la ampliación de dos años en los periodos de carencia de la financiación recibida por el Covid-19; bonificaciones fiscales tanto en costes de arrendamientos y suministros como en impuestos especiales y tasas municipales; propuestas que estimulen la demanda, como la aplicación de bonos; mejoras en el tratamiento fiscal y exoneración en vales de comidas; la reducción temporal del IVA en hostelería; y un Plan Estratégico de la Gastronomía.

"Nosotros no aumentamos los contagios. No se puede meter en el mismo saco a locales de ocio nocturno reglado y compararnos indiscriminadamente con las fiestas privadas, que, a nuestro juicio, sí merecen el control de las autoridades. El cierre es absolutamente injusto por carecer de ningún tipo de compensación y porque las cifras han demostrado que el índice de contagios no ha bajado", pregonó.

"Nos están amargando"

Entre los asistentes, se encontraba Jhon Álvarez, del bar de copas "La Selva", situado en la calle Gamboa. Aseguraba minutos antes de la concentración que esta situación es límite. "Nos están amargando con el cierre. Estamos fatal. Es terrible que me hagan cerrar tan pronto", comentaba antes de anotar la "bajada de clientes" que padece. "Si la cosa no mejora, tendré que echar el cierre a final de año", explicaba.