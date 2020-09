Aprobada la nueva ordenanza de las playas de Vigo en un pleno marcado por el Covid y los remanentes

Luz verde a la nueva ordenanza de las playas de la ciudad. El pleno municipal aprobó esta mañana con 20 votos a favor y siete abstenciones la normativa que regulará el uso de los 56 arenales de Vigo y que, entre otras cuestiones, recoge la recomendación de no fumar o contempla multas de hasta 750 euros para los bañistas que orinen en las playas que se reparten a lo largo del litoral vigués. La concejala de Medio Ambiente, Nuria Rodríguez, defendió que la ordenanza "prioriza la seguridad y salubridad" y busca garantizar que los arenales se mantengan en buenas condiciones de limpieza.

El BNG mostró su sintonía "en términos generales" con la norma, pero lamentó que el Gobierno local la redactara "en régimen de monólogo". "Rechazaron todas las enmiendas a la oposición", censuró su concejal, Xabier P. Igrexas, quien también cuestionó la "decisión unilateral" a la hora de designar los dos arenales para perros. Desde Marea, su portavoz, Rubén Pérez, censuró a su vez el calendario para la prestación del servicio de socorrismo y propuso ampliarlo. También advirtió de las dificultades de acceso a algunos arenales para personas con movilidad reducida. El edil Jesús Marco González, del PP, criticó el carácter "abstracto" y la falta de concreción de algunos puntos.

El pleno estuvo marcado por dos grandes bloques temáticos: el inicio de un curso escolar especialmente complejo por el Covid-19 y el convenio entre a FEMP y el Gobierno central para el uso de los remanentes municipales. El PSOE presentó varias mociones en las que reclama a la Xunta que aporte fondos y recursos para garantizar la seguridad en el comienzo de las clases. En concreto, planteó que San Caetano acometa las ampliaciones necesarias para blindar la distancia entre alumnos y desdoblamiento de las aulas, que establezca una mesa de diálogo con FOANPAS y que asuma el coste de 616.000 en el que -aseguran los socialistas- incurre el Concello para la desinfección de los centros.

Marea presentó una moción también en la que urge "un curso escolar seguro". Desde el PP se acusó al Gobierno local de "demagogia" y se cuestionó a su vez el alcance del fondo de educación del Ministerio de Educación. "No es suficiente. No llega ni para empezar", censuró la popular Teresa Egerique, quien garantizó que el Ejecutivo autonómico trabajará para "sacar el curso adelante. Desde las filas socialistas el concejal Gorka Gómez criticó al Ejecutivo, no obstante, por que la transferencia del ministerio no tenga reflejo en las centros de Vigo.

El otro gran punto de debate fue el acuerdo de la FEMP para el uso de los remanentes municipales. El alcalde y presidente de la federación estatal, Abel Caballero, defendió las virtudes de un pacto que, recalcó, es una solución para evitar la "incautación" de los fondos de los ayuntamientos causada por la Ley del anterior ministro Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda en el gobierno de Mariano Rajoy. "¿Como hay una ley que prohíbe usar los remanentes vamos a estar eternamente en eso? El Gobierno de España ofrece una salida. No hay ninguna opción alternativa para usar esos remanentes", incidió.

Caballero detalló que el acuerdo permitiría a Vigo el uso de 80 millones de remanentes, cantidad que ahora mismo, aseguró, obliga al Concello a abonar 200.000 euros anuales a las entidades financieras en intereses. De los cerca de 5.000 millones que el acuerdo destina a los concellos, Caballero calcula que a Vigo le corresponderán unos 40, a los que sumó otros ocho del fondo de transportes. "El Concello podrá usar 128 millones", recalcó. De esa cantidad, recalcó, 68 millones se podrán emplear ya a lo largo del presente mandato.

PP, Marea y BNG criticaron sin embargo el acuerdo. Los populares aseguraron que se trata en realidad de un "préstamo" al Gobierno central y acusaron a Caballero de querer "blanquearse" antes de que el pacto se vote en el Parlamento. Desde el BNG y Marea se aboga no obstante por la derogación de la Ley Montoro. "Pidamos al PSOE que cumpla su palabra. ¿Qué va a hacer el PP? Tanto en la FEMP como aquí mismo lo que dice es que liquidemos el acuerdo de su partido", anotó en el pleno el portavoz de Marea, Rubén Pérez Correa.

La corporación también respaldó de forma unánime una moción presentada por el Bloque "contra las abusivas comisiones bancarias". Igrexas denunció que Abanca haya cobrado las tarifas a clientes del banco que están percibiendo la RISGA. "Es un claro abuso", abundó el portavoz nacionalista, quien concretó que el cobro se eleva a unos 100 euros anuales.