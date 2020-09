Los juicios arrancan con el caso de un acusado de maltratar a sus padres septuagenarios

"Ya no me volvéis a ver más, y si me volvéis a ver os vais a arrepentir". Ésta fue la frase que un vecino de Vigo presuntamente profirió a sus padres septuagenarios tras ser detenido por la Policía después de causar un grave altercado en la vivienda, durante el cual insultó además a su hermano. Según la Fiscalía, también golpeó puertas, muebles y enseres, y puso a volumen muy alto música y la tele. Los hechos ocurrieron el pasado julio y llegaron ayer a juicio en el Juzgado de lo Penal 3.

Esta vista y otra por un delito contra lo seguridad vial son las primeras penales que se celebran en Vigo tras el parón del verano. Las tres salas de esta materia tienen señalado todo un aluvión de vistas este septiembre para recuperarse de la parálisis judicial de casi tres meses que trajo consigo el estado de alarma. Alguno de estos tribunales celebrará juicios los cinco días laborables de la semana, cuando lo habitual hasta ahora era que se concentrasen en tres jornadas.