De las brochas a los "selfies" por obra y gracia de los murales

En la era de los selfies a los miradores de O Castro, A Guía u O Vixiador, los lugares a los que acuden los fotógrafos a la caza de las mejores instantáneas de Vigo, les salen nuevos competidores. Desde hace años el programa "Vigo, cidade de cor" promueve que artistas de dentro y fuera de Galicia plasmen su arte sobre medianeras, muros y fachadas de todo el casco urbano. El resultado son decenas de obras de arte a pie de calle que, poco a poco, han ido colándose entre los rincones más fotografiados de la ciudad.

A ese mapa que poco a poco va configurando un gran museo al aire libre acaban de sumársele nuevos puntos: uno en el número 45 de Avenida de Florida, de la mano de Lula Goce; y otro en el nº 31 de la calle Coruña con el grafitero Pow y el festival O Marisquiño. Sus murales son los primeros en completarse de los 16 que proyecta repartir el Concello por la ciudad a lo largo de los próximos meses. Esta misma semana Doa Ocampo arrancaba el suyo en el IES do Castro y en las últimas semanas han avanzado en sus trabajos Yoseba MP, en la calle Vilagarcía de Arousa; Disneylexia, en Rúa Regueiro; Dario Basso, en Eduardo Chao; y Equipo Plástico, que a finales de agosto daba sus últimos brochazos al diseño con el que decora una gran medianera situada en la calle Venezuela. Con la pintura aún fresca, algunos transeúntes han aprovechado ya para sacarse los primeros selfies con los nuevos murales de fondo.

El listado de creadores que desplegarán su arte sobre las medianeras de Vigo a lo largo de las próximas semanas y meses se completa con nombres como David de la Mano, Carola Carrot, Colectivo Licuado, Dúo Amazonas o Flix, entre otros. Al igual que en las últimas ediciones, el Concello ha escogido muralistas con orígenes y estilos distintos. También centrados en temáticas diferentes. Entre los diseños de los artistas hay, por ejemplo, un tributo a las sanitarias que lucharon contra el Covid, otro a las redeiras y las raíces marineras de Vigo y estampas de corte intimista.

Otra de las líneas en común con ediciones pasadas es que se combinan creadores nuevos, que no habían participado hasta ahora en "Vigo, cidade de cor", con otros que han plasmado ya su arte en ediciones pasadas. Goce, por ejemplo, es la autora de un gran mural en la curva de San Gregorio y Pow One, un veterano grafitero de Vigo, ha dejado su huella también en varias composiciones de la ciudad. Repite también Doa Ocampo, que ya trabaja en un mural inspirado en el robusto ombú del IES do Castro.