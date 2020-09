Uno de los juzgados laborales de Vigo ya señala juicios en noviembre de 2021

La elevada litigiosidad y el parón de actividad que trajo consigo el coronavirus están dejando huella en los juzgados de Vigo. Un claro ejemplo son algunos de los tribunales laborales. Al menos dos de estas salas ya están señalando juicios en 2021 y concretamente el Juzgado de lo Social 3 va por noviembre del próximo año, según denuncia el sindicato Alternativas na Xustiza, que precisa que ésta es la fecha para los casos ordinarios. Para los considerados urgentes, como despidos o conflictos colectivos, no hay huecos antes de mayo. Precisamente, en relación con esta jurisdicción se anunció la creación del séptimo tribunal laboral. Se barajaba para este septiembre, pero aún no hay noticias sobre su puesta en funcionamiento ni se publicó el preceptivo real decreto, por lo que esta dotación se retrasará. La Xunta aún no informó donde se ubicará: en los edificios judiciales no hay espacio.

Alternativas na Xustiza informó de la situación del Juzgado de lo Social número 3 para denunciar que, pese a su elevada carga de trabajo -registró 1.100 asuntos en 2019 y ya va por 650 en este 2020-, la Xunta "se niega a cubrir" dos bajas laborales que afectan a sendos funcionarios que realizan tareas de tramitación. El sindicato avisa de que ante la situación actual, con ERTE y despidos "a la orden del día", "la eficacia de los juzgados de lo Social es más necesaria que nunca".

Arranque de septiembre

Y tras un agosto que este 2020 de forma excepcional fue por primera vez hábil, el primer día de septiembre resultó ser el más tranquilo en los juzgados de los últimos años. En Vigo, en esta misma fecha, llegó a haber 4.500 notificaciones en una sola jornada, pero ayer fueron solo 1.997. Son un 48% menos de las 3.835 que hubo el 1 de septiembre de 2019.