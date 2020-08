Patrimonio da su "ok" al arreglo de As Avenidas y el carril bici

La dirección xeral de Patrimonio Cultural -dependiente de la Consllería de Cultura- dio ayer su visto bueno al proyecto del Puerto para reparar el paseo de As Avenidas, tanto el socavón que dejó el accidente de O Marisquiño como la zona de losetas, y desarrollar el carril bici hasta la zona de astilleros. La luz verde del departamento autonómico, si bien no era vinculante, refuerza los planes de la Autoridad Portuaria para remozar el principal escaparate marítimo de la ciudad e implantar el vial en Beiramar.

Según informó ayer la Xunta, la luz verde de Patrimonio llega un mes después de recibir los tres expedientes de la actuación enviados por Praza da Estrela. Todos forman parte de la licitación activada por el Puerto, que suma un importe de 6,8 millones (5 para el paseo, y 1,8 para sufragar el carril). Su "ok", sin embargo, no está exento de matizaciones en algunos aspectos concretos de la intervención. Es el caso de la reparación de las losetas del paseo marítimo: Patrimonio advierte que el arreglo "deberá extenderse a la totalidad de la superficie del mismo, sin admitirse parcheados, reparaciones parciales o nuevas discontinuidades", apunta la Xunta. Además, insta a emplear un color "neutro", con acabados "mate", mientras que acepta el uso de hormigón de acabado "liso no impreso" , "árido lavado" o losas de granito "gris alba".

El carril bici por el entorno del Náutico deberá integrarse igualmente en el entorno, evitando en cualquier caso los "pavimentos de resina". La recomendación de Patrimonio es "dibujar las líneas sobre los pavimentos existentes".

El trazado por Beiramar ya afecta a otra cuestión, muy recurrente cuando se trata de intervenciones en la zona y el entorno de Jacinto Benavente y Marqués de Valterra: los hallazgos arqueológicos. Así, la administración autonómica pide un "control arqueológico de las obras" que deberá ser autorizado también por Patrimonio. Sin esa monitorización la Autoridad Portuaria no podrá iniciar la obra.

Al igual que en As Avenidas, Patrimonio insta a mantener la homogeneidad estética en Beiramar, mientras que para el carril bici pide igualar el acabado y los colores con los pavimentos de hormigón, con tonos beiges, ocres o grises.

La reparación del paseo marítimo toma velocidad de crucero dos años después del siniestro de O Marisquiño, y tras un largo proceso administrativo. El último paso fue el preceptivo visto bueno por parte de Puertos del Estado para modificar el plan de inversiones del Puerto vigués. Tanto el paseo como el carril se espera que estén listos en verano de 2021, antes de la celebración de un nuevo O Marisquiño.