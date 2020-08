Foanpas propone retrasar el inicio de curso para adaptar los centros al nuevo protocolo

La Federación Olívica de Anpas insiste en su petición de reunirse con la Xunta puesto que el nuevo protocolo pactado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para hacer frente a la Covid-19 en los centros educativos supone introducir "cambios importantes" . El colectivo lamenta que el documento no parta del "consenso" con docentes, familias, concellos y sindicatos como en otras regiones y proponen retrasar el comienzo del curso unos días para que exista este diálogo.

A través de un comunicado, proponen reuniones en cada centro entre los equipos directivos, las Anpa, los representantes del concello en el consello escolar y representantes de las consellerías de Sanidade y Educación para valorar las necesidades de profesores, espacios y recursos, así como la aplicación del protocolo desde que los niños entran en el colegio hasta que se marchan.

"Sabemos que isto supón tempo, pero consideramos que, a estas alturas, pódese retrasar uns días o comezo do curso, como xa están a facer outras comunidades, por exemplo o Principado de Asturias, que, cun índice moi inferior de contaxios con respecto a Galicia, de feito é a última do país, xa anunciou o retraso da incorporación das nenas e nenos aos centros para garantir maior seguridade", subrayan.

Desde Foanpas también lamentan que el protocolo pactado entre el Gobierno y las autonomías no contemple "medidas axeitadas e específicas" para la gestión de diferentes servicios como comedores, aulas madruga y actividades extraescolares "imprescindibles" para la conciliación de miles de familias."Insistimos en que a xestión íntegra pertence á Administración e que, en ningún caso as Anpas ou as direccións teñen que asumir a responsabilidade da organización e contratación dos mesmos, pois isto non fai máis que entorpecer e debilitar a educación e benestar na escola dos nosos fillos e fillas ", sostienen.

Señalan asimismo que la distancia interpersonal de 1,5 metros entre alumnos frente a los "escasos centímetros entre sillas que tiñamos ata hoxe" responde a un "clamor social" . Esta medida obligará a la reducción de ratios y, en consecuencia, a la contratación de más personal docente, incluida la atención domiciliaria, cuidadores para alumnos con necesidades especiales y buscar nuevos espacios si fuese preciso.

"É o momento de sentarse con toda a comunidade educativa: docentes, familias, concellos e sindicatos para abordar a situación de forma coordinada, consensuada e responsable para garantir a maior seguridade posible na reincorporación ás aulas", insisten a la Xunta.

La Federación Olívica cree "contraproducente" el uso de mascarilla a partir de los 3 años que propone Feijóo, porque los niños no pueden manipularla adecuadamente, además de suponer un gasto para las familias. Y reivindican la figura del personal sanitario en los centros educativos como "máis necesaria que nunca".

"Os nosos rapaces e rapazas non merecen menos. Despois de ser os primeiros en confinarse e os últimos en voltar a esta nova normalidade, debemos , como adultos responsables do seu benestar e integridade física e emocional, deixar a pel e os recursos dos que dispoñamos para garantir unha educación de calidade e segura, onde poidan desenvolverse integramente"; concluyen.