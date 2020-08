Titulados en Arte Dramático critican la "discriminación" en el máster de profesorado

La Asociación de Estudantes de Arte Dramática de Galicia (AESAD) critica la "discriminación" de la UVigo en su máster habilitante para impartir clase en ESO y Bachillerato. Consideran que supone otro obstáculo más para la integración en el mercado laboral. Y recuerdan la reivindicación que mantienen desde hace años para que las enseñanzas artísticas se integren en la universidad: "Non só para darlle o lugar que merecen, senón tamén para evitar que se nos pechen as portas en postos públicos, como a docencia en institutos de materias específicas da nosa profesión".

Por su parte, el vicerrector de Ordenación Académica, Manuel Ramos, recuerda que el máster es habilitante y, por tanto, se rige por una ley que fija el acceso tras haber cursado otros títulos universitarios relacionados con cada especialidad: "Estes son os criterios que aplica a UVigo. Como non podería ser doutra forma, aos ser os aprobados na memoria verificada. O título da ESAD non aparece na listaxe de títulos e non se corresponde con ningunha das especialidades".