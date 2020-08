El brote en la comisaría de Vigo sube a 10 afectados con un sexto agente y tres empleados de PSA

El brote surgido en un subgrupo de la Unidad de Intervención Policial que regresó el miércoles 19 de Madrid sigue sumando positivos. Hoy se ha conocido el contagio de un sexto agente de antidisturbios y otros tres empleados de PSA-Vigo a la que se ha extendido. En total, van 10 afectados.

El primer positivo fue uno de los agentes que prestó servicio en el aeropuerto de Barajas y que se empezó a encontrar mal el viernes. Otros cuatro de sus compañeros dieron positivo en los siguientes días y se aisló en sus domicilios a todo el subgrupo de la UIP. Ayer se conoció el sexto.

Rastreando sus contactos se localizó otro positivo en una empleada de una contrata de la planta de PSA. El Sergas lo notificó a la empresa que localizó y puso en cuarentena a once personas por ser contactos de riesgo. Se les sometió a PCR y ayer se conocieron los resultados: hay tres infectados más. En este caso, de la propia plantilla de PSA-Vigo.

La dirección de la factoría viguesa considera que el brote está "controlado" en sus instalaciones, ya que los once aislados no solo incluyen todos los contactos de riesgo que tuvo la primera contagiada, sino también los que estos tuvieron con otras personas. Destaca también que estos se produjeron durante tiempos de descanso y remarca que durante el desempeño de los trabajos no se producen situaciones en las que se pueda transmitir el virus.

"No habíamos tenido ningún rebrote hasta estos días. Hoy nos han dado mucha tranquilidad y no hay un miedo excesivo.Se hizo bien con el protocolo y el comité de seguridad", señaló el presidente del comité de empresa, Juanjo Muñoz.