Desahucios e impagos de pensiones y créditos centran la labor del turno de oficio

El Colegio de Abogados al completo tuvo que reinventar su servicio desde que a mediados de marzo se decretase el estado de alarma: las consultas o juicios telemáticos se convirtieron en su modus operandi . Esta suspensión o parón de la justicia también se dejó notar -y mucho-en las solicitudes de abogados de oficio, cayendo estas un 80% entre los meses de marzo, abril y mayo de este año con respecto al mismo periodo del 2019.

Pero al retomarse los plazos procesales, la actividad de este turno letrado recuperó su trabajo y lo hizo especialmente con una serie de procedimientos muy concretos. Inquilinos que reciben demandas para desahucio por no pagar sus rentas, progenitores que requieren una rebaja de la pensión compensatoria o alimenticia de los hijos o personas que no puede hacer frente a los pagos de microcréditos solicitados centran ahora esta petición de justicia gratuita. "La demanda siempre ha sido alta, pero la verdad es que ahora nos encontramos con filas de expedientes, más de un centenar a la semana", relata una de las profesionales del ICA Vigo.

Lo cierto es que la delicada situación económica provocada por la pandemia del coronavirus se dejó notar en todos los sectores y servicios de la ciudad. Y la judicial no iba a ser ajena. Tanto que cambió también el perfil de los solicitantes. "Sí notamos que aumentó la edad de los mismos, y bajo mucho nerviosismo; denotan bastante intranquilidad", amplían.

La dificultad para llegar a final de mes o hacer frente a los pagos fijos como la renta de la vivienda motiva que la solicitud de abogados para defenderse en un pleito civil por un desahucio aumentase exponencialmente. "Es una de las peticiones más habituales últimamente, más incluso que años anteriores", revelan desde las instalaciones del Colegio vigués. Lo cierto es que este año es el primero con agosto hábil, por lo que las peticiones también crecieron. "Para temas sociales o penales las peticiones siempre son recurrentes. Ahora de los primeros tenemos bastantes por el tema de los ERTEs, para impugnaciones sobre todo. De causas penales, ya menos", aclaran.

La regulación de los convenios de divorcio para modificar las medidas y pensiones o los impagos de créditos -principalmente a instancia de los fondos buitre - se suman también a un procedimiento in crescendo. "Notamos que poco a poco tenemos mayor peticiones de abogados de oficio para este tipo de litigios, individuales o de comunidades de herederos", añaden los profesionales.

Buena parte de estos expedientes de solicitud de justicia gratuita se tramitan ya vía online, y sin necesidad de esperar cola, imagen muy habitual no hace muchos meses atrás. Lo que también es habitual es la concesión de este servicio: solo el 10% de las peticiones no se conceden. "A veces por no cumplir las exigencias económicas, y otras porque este partido judicial no es competente en su asunto", sentencian.