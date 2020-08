El BNG advierte que el paseo de Bouzas, clausurado en 2018, podría continuar cerrado hasta 2022

Cuando se cumplen dos años de la clausura del paseo de Bouzas, el Gobierno central acaba de confirmar, en respuesta a una pregunta del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que su concesión al Concello de Vigo todavía se está tramitando. Y tampoco indica un plazo para su resolución definitiva. "Nin unha data, nin un horizonte. Ningunha concreción", lamentó ayer el concejal del BNG, Xabier P. Igrexas. Una vez que se formalice la concesión, el Concello tendrá que licitar el proyecto definitivo y, a continuación, acometer los trabajos, cifrados en 11 meses. Y según el BNG, en el presupuesto municipal de este año no hay partidas consignadas: "Mesmo no caso de que a concesión se formalizase a finais deste ano como dixo o alcalde, o novo paseo non estaría rematado antes de 2022, case 4 anos despois do seu peche", advierte.