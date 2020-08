Caballero responde a los sindicatos que la Policía dispone de 140 mascarillas al día: "Son mentiras"

Caballero salió ayer al paso de las críticas de sindicatos sobre la supuesta carencia de medios anti-Covid y cifró en 143 la media de mascarillas que reciben cada día los agentes. En total, 23.114 desde marzo (13.048 quirúrgicas, y 10.066 FPP2). "Son todo mentiras, se acabó esta broma". El alcalde censuró la postura de las centrales como de "malos sindicalistas" y les reconvino por cuestionar el despliegue de los agentes. El pasado domingo 9, dijo, hubo 92 agentes operativos en los diferentes turnos (36 de mañana, 30 de tarde y 26 de noche)".

Por otro lado, urgió a Alberto Núñez Feijóo una mayor implicación con los comedores escolares de la ciudad gestionados por Foanpas, colectivo que aseguró que ante la falta de medidas sanitarios no abrirán estos servicios ni el aula matinal. Así, el regidor calificó la situación de "gravísima" y urgió a la Xunta abrir un diálogo con la federación de madres y padres de alumnos para que puedan abrir los comedores escolares que gestionan la, la mitad de todos los colegios. En particular, Caballero demandó al presidente autonómico que se involucre personalmente y "tome cartas en el asunto" para solucionarlo, pues "muchos niños y niñas, si no comen no comedor, sencillamente no comen", insistió

A mayores, el alcalde también se reunió ayer con su consejo asesor personal para analizar la evolución de la crisis sanitaria del Covid-19 en la ciudad. Pese a que la expansión del virus es menor que en otras áreas, los expertos continúan recomendando como mejor método las tres normas básicas: mascarillas, higiene y distancia de seguridad.