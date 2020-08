Caballero celebra la implicación de la Xunta en la Biblioteca pero exige perdón por retrasos

Abel Caballero entiende que la Xunta está, con el envío al Ministerio de un informe de necesidades para la Biblioteca del Estado, reconociendo implícitamente un "error": el de no haber facilitado el proyecto. Así lo asume el alcalde de Vigo, que celebró la implicación del Ejecutivo autonómico con la dotación aunque no sin exigir en paralelo una disculpa. "Celebro que la Xunta rectifique, me alegro y lo saludo con agrado, pero nos tienen que pedir perdón por retrasarnos ocho años", asegura el regidor.

Después de que FARO hiciera público este lunes el documento elaborado por la Consellería de Cultura sobre las instalaciones y servicios que debe tener la futura Biblioteca -unos 8.000 metros cuadrados, un salón de actos para 250 personas o 560 puestos de lectura, entre otros-, Caballero lo ha interpretado como una rectificación. "Si asumo que va en serio", explicó, "están corrigiendo un inmenso error que cometieron". "En 2012 Feijóo y Rajoy quitaron la Biblioteca de Vigo de los presupuestos del Estado, nos retrasaron ocho años. Le doy la bienvenida a la posición que el Ayuntamiento defendió desde que yo soy alcalde, me alegro de que salgan del error", señaló.

El jefe del ejecutivo municipal instó además a la administración autonómica a aclarar "cuántos recursos va a poner" para el proyecto, pues precisó que si bien el Ministerio será quien construya el inmuble, y la Xunta quien lo gestione, San Caetano recibirá fondos del Estado para ello. "La gestión se la pagan desde Madrid", incidió.

El informe enviado por el Gobierno gallego al Ministerio es un "punto de partida" para determinar las características de la Biblioteca, que se emplazará en la calle Lalín, detrás de los actuales juzgados. No obstante, Caballero no quiso entrar en la letra pequeña. Lo que vaya a incluirse en la dotación, dijo, "ya lo decidiremos el Gobierno de España y yo. La Xunta lo que tiene que hacer es ir buscando dinero".

Cidade da Xustiza

En su rueda de prensa diaria, el alcalde también se refirió a otro de los planes de obra pública en la urbe: la conversión del antiguo hospital Xeral en Cidade da Xustiza. Tras trascender que la Xunta contempla abrir un juzgado en el edificio de La Gota de Leche, Caballero apunto a una demora en los trabajos en Pizarro: "Las obras en el Xeral se están retrasando en exceso. No quiero hacer de esto una protesta: quiero dejar constatación de que las tienen que acelerar", dijo, momentos antes de aseverar que la Xunta ya incumplió cuatro plazos.

En respuesta, la delegación del área recalcó que el "grueso" de las obras estarían finalizadas este año.