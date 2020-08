Cuenta atrás para las "nuevas" Avenidas

La reparación del paseo de As Avenidas es, si no la que más, una de las actuaciones más esperadas por la ciudad. Y ayer, pasados dos años y seis días desde aquella noche aciaga en que el colapso del muelle dejó 467 heridos -y una ostentosa cicatriz en forma de socavón-, al fin activó su cuenta atrás. El Puerto lanzó la licitación del proyecto de arreglo del principal escaparate marítimo de la ciudad al que se suma, además, la creación de un carril bici desde las oficinas portuarias de Praza de Estrela hasta Barreras, a lo largo de Beiramar. En total, un desembolso de 6,8 millones -sin impuestos- que, ya en rampa de lanzamiento, han merecido el aplauso unánime de potenciales beneficiarios, como hosteleros y comerciantes, el club Náutico o el Marisquiño. Aunque el primer satisfecho era ayer Enrique López Veiga. "Era una espina clavada, e inexplicable ante el ciudadano. Podía contarles los líos administrativos y jurídicos pero no lo entienden, y lo puedo comprender, pero no lo hicimos por capricho", valoró el presidente del Puerto vigués.

La reparación acabará con el evidente deterioro de un entorno en el que, precisamente, tiene sus oficinas el Puerto. "Yo lo tengo aquí, delante de mi casa, me daba hasta sonrojo". La institución recibió esta semana el necesario "ok" de Puertos del Estado a la modificación del plan de inversiones. Con él, el proyecto inicia la tramitación para intentar que esté concluido el próximo verano, antes de una nueva edición de O Marisquiño o el SeaFest. Sus suspensión este año por la pandemia ha adelantado el proyecto.

En concreto, las licitaciones activadas son dos. La reconstrucción del paseo marítimo (3 millones), en el que se incluye el arreglo del socavón; y el acondicionamiento del pavimentado (2 millones), a partir del cual se sustituirán las frágiles losetas actuales por otras más resistentes para no renunciar al transporte de piezas pesadas. Ahora las empresas tienen hasta el 15 de septiembre para presentar sus ofertas.

Rubén Pérez, presidente de la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Náutico, recibe la noticia de forma "muy muy positiva" y lamenta que el paseo "no esté a la altura del resto de la ciudad". "Aquí tenemos cosas de hace veinte años", incide. Pérez también es optimista acerca del acuerdo suscrito entre el Puerto y Zona Franca -que contempla un nuevo aparcamiento subterráneo en Montero Ríos- para que el entorno se modernice, vía concurso de ideas, y se suprima la cota elevada que impide desde las terrazas el contacto visual directo con el borde litoral.

Otros de los ilustres vecinos de As Avenidas es el Club Náutico. A su presidente, José Antonio Portela, considera "fenomenal" la iniciativa, aunque se sustancia después de tiempo. "Esa zona es el kilómetro cero de la ciudad, cualquier turista que llegue a Vigo acaba allí, y todos los días tenemos 2.000 personas que se van a Cíes y pasan por ahí. Es el escaparate de la ciudad", expone. Portela reconoce que el estado de As Avenidas perjudica la imagen del club, al hallarse en una "zona de degradada". "Se te quitaban las ganas de estar allí, además últimamente esta llena de plantas y botellas". Fruto de los desperfectos y el vallado que los cerca, la institución tuvo que hacer un pantalán nuevo, aun estando a día de hoy en situación de concurso. Lo que pide su presidente es que la obra "se haga bien", y velar por que en el futuro no se convierta en una zona propicia para el botellón.

Pendiente de la cuenta atrás está Joako Ezpeleta, director de O Marisquiño. "Nos alegramos que el Covid permita cumplir los plazos a los que se había comprometido el Puerto". La clave ahora es que la ejecución sea lo suficientemente rápida como para acabar antes del Marisquiño 2021. "Para nosotros es fundamental que esté acabado el paseo, sin él no podríamos realizar la Copa del Mundo de Dirt Jump. Podríamos celebrar la edición así, pero es importante que la gente esté segura y cómoda", sentencia.