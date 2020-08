El carril bici por Beiramar, deseo cumplido

El carril bici por la fachada marítima se extenderá a lo largo de 2,8 kilómetros desde Praza da Estrela, por Beiramar, hasta la altura de la calle Coruña, y absorberá una inversión de 1,8 millones. Y es un deseo cumplido: por el propio Veiga, ansioso por remozar la avenida, y los ciclistas, que siempre han incidido en la necesidad de un carril -bien ejecutado- por el litoral. Descontando As Avenidas, Veiga confiesa tener "mucha ilusión" por "poner un poquito más decente" Beiramar, una zona "que no está presentable, no tiene ningún punto amable". El retranqueo (no en O Berbés, junto a la lonja) permitirá ganar espacio para una acera de 3 metros y 4 metros, y un carril de 2,5 de ancho, flanqueados por 160 árboles.

Desde A Golpe de Pedal, su secretario Alejandro Costa reconoce que "siempre se habló" de una senda pegada a la costa. "Un carril litoral es necesario, y es muy bueno que se haga, pero lo importante es que se haga en buenas condiciones, al ser en un itinerario con mucha demanda", apunta. Para Costa, que reclama que los carriles forman parte de una red, estos viales "son siempre un punto de partida" para expandir la movilidad ciclista. "El principal problema de Vigo con la bici es la inseguridad, no las cuestas". El carril del Puerto se sumará a los 10 km de la red municipal, desde Samil a Teis, y a la implantación de la Vía Verde hasta Redondela.