Vigo diseña una Navidad anti-Covid: aforo en calles, varias ubicaciones y el árbol, a Policarpo

Comienza la cuenta atrás para el encendido de "las mejores luces de Navidad del mundo". Y lo hará en un escenario completamente diferente al de años anteriores, cuando cientos de miles de personas -el Concello apuntó que cerca de 4 millones- abarrotaban el centro vigués para disfrutar con la belleza del alumbrado, su árbol o su ya popular noria, con colas que incluso arrasaban calles aledañas. Este año, la realidad será totalmente diferente y como gran colofón no destacará un nuevo mercadillo o una atracción festiva, sino un protocolo anti-Covid que busca sumar a los calificativos de la Navidad olívica el de la más segura del mundo. "Haremos una Navidad 2020 excepcional, bonita, con eventos culturales, conciertos y con seguridad Covid cien por cien", valoró el alcalde, Abel Caballero

El regidor vigués, quien si bien precisó que todavía un equipo de profesionales ultima estas medidas de seguridad, sí avanzó algunas notorias. Los atascos y avalanchas de personas serán cosas del pasado, ya que calles como Príncipe o Colón -de las más transitadas en dichas fechas- contará con límite de aforo, al igual que otras aledañas. Singular será también el cambio de ubicación de uno de los emblemas de la navidad viguesa, el árbol, que pasará a situarse en Policarpo Sanz, frente al teatro, y disponer de "tres veces más superficie y capacidad" que junto al Sireno. "No vamos a hacer ninguna concesión ni nos va a temblar el pulso para hacer respetar el protocolo cien por cien seguro, y con medidas mucho más estrictas que en España", matizó Caballero.

Otra de las medidas que contempla este protocolo navideño a prueba de coronavirus es el despliegue de las actividades. Y es la Navidad, conciertos y escenarios se extenderán por todos los barrios: desde Coia a Bouzas, pasando por A Doblada o Balaídos, entre muchos otros. De este modo no se aglutinarán todos los asistentes y visitantes en la zona centro. Así, desde finales de noviembre, más de 10 millones de luces Led alumbrarán un total de 334 calles, animadas por los 2.700 adornos que vestirán más de 450 árboles de toda la ciudad. "La Navidad será un fenómenos que adornará toda la ciudad", aseveró el alcalde de Vigo.

Si ya desde hace varios días la empresa encargada de la instalación del alumbrado -Iluminaciones Ximénez- comenzaba a revisar el cableado para dichas labores, ayer comenzó oficialmente la colocación de los primeros adornos, casi un mes antes de lo habitual debido a la situación de Covid y a la necesidad de trabajar con garantías.

Y es que precisamente esto es lo que procuran tanto los comerciantes y hosteleros de la ciudad con este atractivo turístico: trabajar. Reconocen que este año perdido solo puede levantarlo este fenómeno pero tampoco quieren adelantarse a los acontecimientos ante lo impredecible del coronavirus. "Todo lo que sea dinamizar y un poco volver a la normalidad, bienvenido sea pero no va a poder arreglar este año perdido. Una vez pase septiembre no sé lo que vamos a hacer. No podemos aventurarnos mucho porque la gente va al día y el virus también, no podemos predecir si nos ayudará o no a mejorar el año", explica Víctor Fernández, presidente de las federaciones de comercio de Vigo y ahora también Pontevedra.

Misma incertidumbre muestra Itos Domínguez, portavoz de la hostelería del Casco Vello. "No podemos adelantar acontecimientos; el Concello tiene un plan b, sí, pero ¿y si estamos confinados? Nadie duda que la Navidad es buenísima para el sector y para la ciudad, es innegable, pero no sabemos cómo estará la situación para entonces.", concluye Domínguez. Para los hoteles, la situación también dista del año pasado. Cuando a estas alturas ya tenían reservas para navidades, ahora reconocen que el turista va "al día". "Puede darnos el empujón a un año complicado, siempre es un atractivo y si se tiene muy en cuenta la seguridad, que imagino el Concello trabaja en ello, puede ser muy beneficioso para nosotros", sentencia Jaime Pereira, presidente de Ahosvi. "La Navidad es un icono y no queremos perderla, pero a saber si llegaremos a diciembre", abunda César Ballesteros, de Feprohos.

Por su parte, desde Marea de Vigo y el BNG local, han reclamado medidas y ayudas directas al sector recalcando estos últimos que quizás, lo único que alumbren las luces sean "comercios cerrados. "





Jaime Pereira - Ahosvi

"Si se logra mantener y garantizar la seguridad de la gente, puede traer muchos beneficios"







Víctor Fernández - FECOVI

"Todo lo que sea por dinamizar, bienvenido sea, pero no sé si nos arreglará el año"







Itos Domínguez - Casco vello

"Nadie discute que la Navidad sea buena, el problema pasa por un nuevo confinamiento"