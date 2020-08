El ocio nocturno lanza un SOS en su año más difícil

Discotecas, pubs y bares dedicados al ocio nocturno lanzan un SOS. El colectivo trasladará hoy a la Xunta varias propuestas, como la ampliación de los ERTE o el uso de sus terrazas. "Si seguimos así estamos acabados", advierte el responsable de Feprohos, que estima que en Vigo puede haber 70 locales afectados.

Hace justo una década los bares, discotecas y pubs de la ciudad afrontaban uno de los capítulos más complicados de su historia reciente. El paro galopante de la crisis de 2008 -especialmente ensañado entre los jóvenes-, obligó a muchas familias a recortar gastos. Y uno de los primeros sectores en los que se notó ese apretón de cinturón fue el del ocio. El diurno, pero también, y de forma muy especial, el nocturno. En 2013 la Federación de Empresarios de la Hostelería de Pontevedra (Feprohos) calculaba que habían cerrado ya una decena de locales y otra docena estaba en alquiler o traspaso. Diez años después, el sector afronta otra crisis, muy distinta en la forma y los detalles, pero igual de compleja.

Al cierre obligado que sufrieron entre mediados de marzo y julio, los establecimientos dedicados al ocio nocturno suman desde el lunes un nuevo veto: no pueden reabrir sus puertas. Para atajar los rebrotes de Covid-19, las autoridades han decidido que las discotecas, pubs, bares... con licencia para servir copas por las noches vuelvan a bajar sus persianas hasta nuevo aviso. Hoy el colectivo se reunirá con responsables de la Xunta para conocer en detalle sus planes y trasladarle una realidad que -advertía el colectivo a nivel autonómico hace días- alcanza ya niveles "críticos".

"Si seguimos así estamos acabados. Se habla de que si no cambia nada, en septiembre no se abrirá por ruina. Los hosteleros nocturnos vivimos de los fines de semana, del circulante, no de ahorros, y este año está casi perdido. Hemos sido los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Solo hemos trabajado un mes y poco más. La situación es inviable", lamenta José Luis Asenjo, responsable de varios locales en la ciudad y de la sección dedicada al ocio nocturno en Feprohos.

Asenjo apunta además que el colectivo encara el nuevo cierre en una situación más delicada que la de marzo. Hace días el responsable de la asociación Galicia de Noite, Luis Diz, ya recalcaba la necesidad de que se ampliaran los ERTE y también reclamaba ayudas para afrontar los alquileres. Sobre la mesa de la Xunta el sector pondrá hoy otras cuestiones, como por ejemplo la posibilidad de que los locales nocturnos puedan montar también terrazas respetando el mismo horario que el resto de hosteleros.

"Nosotros teníamos más de 30 mesas y ahora no podemos. Es injusto. No entiendo que nosotros no podamos montar nuestra terraza por tener una licencia distinta a la de las cafeterías y restaurantes", lamente Daniel Arias, de Point, un local situado en Plaza de Compostela. Aunque en condiciones normales el establecimiento no se apoya tanto en su terraza -explica Arias-, tras la reapertura de julio le ofrecía un balón de oxígeno extra.

El colectivo reconoce también la complejidad de reciclarse y de que al menos parte de sus locales puedan reorientar su negocio de forma temporal al horario diurno. "No vamos a hacer ningún movimiento hasta saber cuánto durará esto. ¿Y si luego cierran también los bares y restaurantes?", apunta el responsable de otro establecimiento dedicado a la noche en el centro de Vigo. Como muchos otros profesionales del sector, lamenta lo que considera una "criminalización" del colectivo. "Somos los primeros que han cerrado, y sin mediar ni saber cuánto podrá durar", censura.