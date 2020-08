La Policía Local impone 19 nuevas multas por saltarse las prevenciones anti-Covid

La Policía Local impuso en durante la jornada del pasado lunes un total de 19 multas a ciudadanos que no estaban respetando las normas de prevención anti-coronavirus, principalmente por no utilizar la mascarilla. Abel Caballero aseguró que la del lunes había sido una "noche tranquila" pero informó que de las casi veinte sanciones la mayoría habían sido por no emplear la mascarilla, aún habiendo sido apercibidos en primera instancia por los agentes.

Caballero agradeció el comportamiento, salvo excepciones, "cívico y correcto" que están mostrando los vecinos de Vigo. Una de esas salvedades fue los tres jóvenes que subieron a Dinoseto, en la Puerta del Sol. Además, el jefe del gobierno local aplaudió el "nivel de respeto total" demostrado por establecimientos de hostelería a la hora de cumplir los horarios de cierre fijados.

En todo caso, Caballero no desaprovechó su comparecencia diaria ante los medios para volver a enviar un mensaje de responsabilidad, en este caso, específicamente dirigido a las capas más jóvenes de población, para que cumplan con el uso de la mascarilla, la prohibición de fumar en locales públicos o los dos metros de distancia interpersonal. Por un lado, se dirigió a los miembros adultos de cada familia para que le trasladaran a los jóvenes la necesidad de tener "mucho cuidado" en el espacio público. Y por otro, les apeló directamente. "Quiero decirles que nos ayuden a preservar la salud de los padres y abuelos. Estamos hablando de vivir o morir, esto no son bromas", sentenció Caballero.