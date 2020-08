Las multas a usuarios de patinetes este año se duplican: casi 90 pese al confinamiento

Los VMP o patinetes eléctricos han dejado de ser una moda para convertirse en una realidad; un vehículo más cuyos usuarios acumulan denuncias propias de la circulación hasta hora referidas a coches o motos: superar la tasa de alcohol permitida, discurrir a mayor velocidad, superar el número de personas permitidas, emplear el teléfono móvil, etc. En total, desde comienzos de año, la Policía Local ha multado a 88 usuarios de estos vehículos de movilidad personal por infringir la norma; y eso que el confinamiento limitó su uso a excepcionalidades o desplazamientos justificados.

Esta cifra es notablemente superior al del año pasado. Tanto es así que en septiembre de 2019 habían sido tramitadas un total de 29 sanciones relativas al uso de estos patinetes eléctricos.

Buena parte del aumento en las sanciones está en el endurecimiento del control y de la normativa. Pese a que el Concello todavía trabaja en una ordenanza que regule su uso -por el que se aboga al anunciar un concurso de empresas de alquiler de estos VMP- , desde la DGT se anunció una serie de medidas a cumplir por los usuarios, y que a tenor de las multas impuestas fueron ignoradas por los conductores.

Principalmente, la infracción más cometida es circular con el patinete por las aceras o zonas peatonales, concretamente el 52% del total. Le siguen el circular con una tasa de alcohol superior a la permitida (12), conducir de forma negligente (5), circular por un carril reservado para bicicletas (4), circular bajo efecto de las drogas (3), conducir empleando auriculares (3), estacionar en carga y descarga (1), no respetar los semáforos (1) y circular con un número de personas superior a la permitida (3).

En cuanto al importe de las sanciones, buena parte de las mismas fueron de 200 euros. La más elevada alcanzó los 1.000 euros.

Las pautas que estableció la DGT para estos vehículos mientras cada Concello organiza su propia ordenanza son las siguientes: No pueden circular por aceras o zonas peatonales, y la sanción será de 200 euros; no podrán ir más de una persona, con sanción de 100 euros, la conducción nocturna sin prendas reflectantes acarrea multas de 200 euros, obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas; la sanción sería entre 500 y 1000 euros en función de la tasa de alcohol, prohibición del teléfono móvil así como de cascos o auriculares, no necesitan seguro obligatorio y en cuanto al uso del casco, dependerá de la normativa de cada municipio.