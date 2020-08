El Concello pasará la factura a la Xunta por los 300 ordenadores cedidos a estudiantes

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció ayer que exigirá a la Xunta de Galicia el pago de los 300 ordenadores que el Concello tuvo que "comprar o arreglar" durante la pandemia para facilitar a estudiantes -especialmente a los de familias vulnerables- su acceso a la educación online. El jefe del gobierno local aseguró que el Gobierno dedica un fondo de 2,34 millones de euros al ejecutivo autonómico con el único fin de atender la educación entre las capas más vulnerables, la equidad educativa, el cierre de la brecha digital y la formación de equipos docentes para mejorar la enseñanza telemática. "Yo aquí quiero recordar que en hubo que comprar o arreglar 300 ordenadores para atender a chicos y chicas de Primaria que no tenían", aludió Caballero.

El primer edil avanzó que enviaría "la factura" de la adquisición o la reparación de los ordenadores a la Xunta, para la abonara con cargo a los 2,34 millones transferidos por el Estado. Además, precisó que no todas las familias beneficiarias de estos equipos eran vulnerables, sino que hubo núcleos "con un número importante" de menores que tuvieron que proveerse de PCs, necesidad que les ayudó a subsanar el Ayuntamiento olívico, dijo.

Sobre el postura del Gobierno autonómico a este respecto, Caballero criticó la falta de publicidad hecha acerca de los fondos aportados por el Ejecutivo central. "¿No se dan cuenta de que la Xunta nunca da publicidad a esto, que recibe de acuerdo con este decreto una asignación de 2,34 millones y no notifica nada a nadie?", lamentó el alcalde, quien dio a entender que a San Caetano no le concierne las diferencias en el acceso a la tecnología en la educación. "Parece que para la Xunta la brecha digital educativa, importantísima para familias vulnerables no tiene mayor importancia", sentenció.