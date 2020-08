Ataque a Dinoseto: dos jóvenes 'cabalgan' al arbusto y a su hijo

El ocio nocturno ha echado el cierre a causa del segundo auge de la pandemia del coronavirus, pero eso no quiere decir que los jóvenes no busquen diversión. Eso sí, siempre hay que opta por la vía incívica. Es el caso de un grupo de cuatro chicos que esta madrugada perpetró un ataque contra Dinoseto y Dinosetiño. No es la primera vez que los arbustos más famosos de Vigo sufren actos vandálicos.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 y fueron captados 'in fraganti' desde uno de los balcones que dan a Porta do Sol. Los chicos se estaban sacando fotos, como tantos vigueses y visitantes, cuando uno de ellos dio un paso más y decidió subirse a Dinoseto y 'cabalgarlo', mientras era retratado por los teléfonos móviles de sus amigos. Luego, otro de ellos lo emuló pero con Dinosetiño como 'víctima'. Se desconoce si los icónicos setos han sufrido daños.

A raíz de incidentes anteriores se instalaron cámaras de seguridad en la zona. Hace cinco años, un joven fue agredido después de que recriminase a otros que se subiesen a Dinoseto. En 2018, un vándalo provocó graves daños a Dinosetiño.