Reigosa admite su "satisfacción" y atribuye los resultados al "esfuerzo" de los investigadores

El rector admite su "satisfacción" por los resultados alcanzados y los atribuye al "esfuerzo" de los investigadores. "Desde el punto de vista institucional, la UVigo siempre apostó por incentivar la investigación y por primar los criterios de calidad de las publicaciones. Ahora continuamos en esa línea, pero incluyendo un gran impulso en los programas de captación y de retención de talento", destaca Manuel Reigosa a través del diario digital de la Universidad.

En este sentido, destaca la incorporación en 2018 y 2019 de Maurizio Battino, Francesca Giampieri y Bruno Mezzeti, investigadores altamente citados, uno de los indicadores que evalúa el ranking de Shanghái.

La remontada en la clasificación, añade Reigosa en su comunicado, es una muestra de "la vitalidad de la institución y su apuesta por el esfuerzo, mérito y capacidad". Figurar entre las mejores universidades del país y del mundo implica además "muchas ventajas", tanto para la captación de alumnos internacionales, como en la atracción de investigadores de alto nivel y, por tanto, "redundará en mejoras institucionales".

"También puede repercutir en un mejor posicionamiento para el trabajo de transferencia y colaboración con las empresas del entorno, que es un objetivo fundamental de nuestro trabajo", apunta Manuel Reigosa.

Durante la campaña electoral de 2018, el actual rector se marcó como objetivo la vuelta al club de las 500 mejores universidades del mundo. "Hasta ahora, vamos cumpliendo la hoja de ruta, pero esto no garantiza que seamos capaces de llegar a esas posiciones tan pronto como me gustaría. El resto de las universidades también incorporan mejoras y la competición es totalmente abierta. En resumen, pienso que debemos tener como objetivo llegar a esas posiciones de privilegio, sabiendo que lo importante no es el ranking, sino el trabajo de calidad que se hace", subraya.