El comedor de 2.500 niños, en el aire ante el enfrentamiento entre Foanpas y Xunta

Alrededor de 2.500 niños de Infantil y Primaria podrían quedarse sin comedor este curso y unos 15.000, sin actividades extraescolares o aula matinal. Las 35 asociaciones de madres y padres representadas en la federación olívica (Foanpas), que gestionan estos servicios, no se ven capacitadas para ponerlos en marcha este año. En asamblea y por unanimidad, se plantarán si, antes del próximo jueves 20, la Consellería de Educación no les dota de más recursos y no facilita a cada colegio un protocolo específico, ajustado a sus espacios y elaborado por un experto, como un inspector sanitario. Por su parte, el departamento dirigido por Carmen Pomar, asegura que ya hay tanto un protocolo conjunto como "planes específicos para cada centro". Les pide "diálogo y colaboración" para garantizar estos servicios.

Cuenta el presidente de Foanpas, Miguel Álvarez, que desde hace tiempo advirtieron a Educación de la necesidad de preparar los escenarios para el próximo curso, que se preveía complicado. Reprocha que, sin embargo, el protocolo no llegó hasta dos días después de las elecciones. Y no les gusta. Entre otras cuestiones, consideran que la Consellería traslada la responsabilidad de la seguridad a las Anpas y desoye sus quejas. Por eso quiere que quede por escrito que es la Xunta, como autora del texto, la responsable de las consecuencias de su aplicación. Tampoco entienden cómo el protocolo mantiene el mismo ratio de 25 alumnos por clase que había antes y establece que la distancia entre alumnos sea de un metro desde el eje de la silla. Advierten que el texto, además, no tiene en cuenta la brecha digital si hay que regresar al confinamiento.

En el primer punto de las exigencias de su ultimátum es que se elabore un protocolo concreto sanitario y de distribución de los espacios adecuados, que sea específico para cada colegio y que esté validado por un inspector sanitario o equivalente.

En segundo lugar, los padres reclaman que se refuercen los recursos necesarios de tipo material, como geles hidroalcohólicos, mamparas o señalización. Pero también los recursos humanos. Explican que, para cumplir aforos, los comedores tendrán que realizar más turnos, que se prolongarán durante más tiempo. Mientras unos comen, el resto de niños deben ser vigilados por monitores, más ahora, que tendrán que garantizar el uso de la mascarilla en los menores o la distancia de seguridad. Piden personal específico de desinfección. Urgen a Educación a que aborde este asunto con los ayuntamientos, que serían los encargados de estas labores.

La cuarta de sus demandas es que se le adjudique un centro de salud a cada colegio y se establezca un contacto directo entre estos y también con las asociaciones de padres, para resolver cualquier duda que pudiera surgir. En este sentido, el departamento autonómico asegura que en el protocolo publicado ya se establece la designación de un ambulatorio para cada uno, "que será comunicado antes del inicio del curso". Añade que las instituciones educativas también tendrán un equipo Covid para canalizar cualquier cuestión con las autoridades sanitarias o educativas.

Educación recuerda que el Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros educativos non universitarios fue elaborado por su departamento y el de Sanidade en base a las recomendaciones del Gobierno central. Asegura que, además, sí hay "planes específicos para cada centro que, en la medida que deben seguir este protocolo general, están amparadas por las autoridades sanitarias y educativas". Responde a Foanpas que la seguridad jurídica que reclama, "está garantizada en todo momento siempre y cuando el plan específico para los centros que gestiona se adecue a lo recogido en el protocolo".

La Consellería defiende su compromiso en garantizar el desarrollo del servicio en las mejores condiciones y recuerda el diálogo abierto con la Jefatura Territorial, que ha celebrado varias reuniones y visitas a centros con la asociación.