Detenidos dos hijos por sendas agresiones a sus madres en Vigo

La Policía Nacional detuvo a una hija y un hijo de sendas agresiones a sus respectivas madres, incurriendo así en un presunto delito de violencia en el ámbito familiar.

Según precisaron fuentes policiales, en uno de los casos, el hijo de unos 20 años golpeó a su progenitora ya que no se ponían de acuerdo con los gastos comunitarios de alquiler, luz, etc. En el segundo caso, fue una mujer de 40 la que habría agredido a su madre de 70 por no mantener ordenado el domicilio.

A mayores de estos arrestos, también detuvo a otros dos varones por supuestos casos de violencia de género.