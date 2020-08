Y la lluvia regresó... 43 días después

Los vigueses casi ni recordaban abrir un paraguas. La lluvia volvió a a la ciudad después de 43 días sin caer una sola gota y lo hizo con la mayor intensidad desde el mes de abril, con 13,9 litros acumulados por metro cuadrado durante la jornada de ayer, según los datos registrados por Meteogalicia en Vigo. En la estación del Puerto, la cifra ascendió a 14,9 l/m2, y en Cíes, donde no llovía desde el 16 de junio, se alcanzaron los 14,2 l/m2. En todo caso, desde el Concello confirman que los chuvascos no causaron incidencias destacables y no fueron necesarias intervenciones.

El mes de julio fue el más seco en Galicia desde 1986, con un 84% de precipitaciones menos de las esperadas. Y en Vigo el marcador se mantuvo a cero. Además, en junio, con un 13% de lluvias por debajo de lo normal, solo hubo 9 días de agua, siendo el último el 28, con apenas 0,3 litros por metro cuadrado.

La misma intensidad se registró durante las últimas horas del martes como preludio a la jornada de ayer, la primera verdaderamente lluviosa de todo el verano. Aunque la situación se normalizó a partir del mediodía, dejando una tarde soleada de temperaturas suaves.

Pero según las predicciones de Meteogalicia, los vigueses tendrán que volver a sacar los paraguas. Tras la tregua de hoy jueves y de mañana viernes, cuando lucirá el sol y la temperatura máxima será de 23 ºC en ambas jornadas, las lluvias volverán el fin de semana.

Habrá chuvascos durante todo el sábado y las temperaturas se mantendrán entre los 15 ºC de mínima y los 23 ºC. de máxima. La probabilidad de lluvia será muy alta el domingo, cuando el termómetro podría descender un grado.

Y las previsiones apuntan que la próxima semana arrancará con un panorama similar de cielos grises y alta probabilidad de lluvias debido a que Galicia se encontrará en una situación intermedia entre las altas presiones en Azores y las bajas que se moverán al norte de la Península. Además las temperaturas serán bajas para esta época del año.

El cambio meteorológico ha sorprendido a los miles de visitantes que se acercan estos días a Cíes, pero que siguen disfrutando del archipiélago e incluso agradeciendo el tiempo más fresco para hacer algunas de las rutas organizadas por el Parque Nacional Islas Atlánticas.

Lleno en Cíes

Las islas volverán a colgar el cartel de completo durante todo el fin de semana y ya no hay plazas libres -el cupo diario es de 1.800 personas- hasta el próximo 23 de agosto.

Durante el día de ayer, el agua acumulada en Cíes duplicó la de la jornada más lluviosa de todo el mes de junio, el día 13, cuando hubo 7,3 litros por metro cuadrado.

La estación de Meteogalicia del campus es la que ha registrado más días con precipitaciones en lo que va de verano, 11 durante el mes de junio. El de mayor acumulación fue el 11, con 16,2 l/m2 y ayer miércoles se quedó en 9,2 l/m2 .