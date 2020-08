O Marisquiño apuesta por competiciones digitales para estar presente este verano

El paseo de As Avenidas debía ser este fin de semana -del 7 al 9 de agosto- un hervidero de gente en una edición muy especial de O Marisquiño, la de su vigésimo aniversario. La pandemia ha trastocado los planes obligando a suspender la principal cita deportiva y cultural del verano vigués. Pero en la organización confiesan que no saben quedarse "con los brazos cruzados" y, para no dejar 2020 en blanco, han organizado "un nuevo concepto de competiciones totalmente digitales" a través de redes sociales, que han bautizado como #OMRAW.

Lo hacen en colaboración con Xacobeo 2021y las han dividido en dos bloques. Por un lado, el Best Trick Open Contest, en el que puede participar tanto público en general como los mejores riders del skate y la BMX. Deberán grabar sin música y subir a redes -a una insta-story etiquetando a @omarisquino y usando el hashtag #OMRAW- sus mejores trucos para hacerse con los premios por un total de 4.000 euros -la mitad para cada disciplina-. Se dividirá en cuatro rondas de 10 días cada una que comenzaron ya el pasado 26 de julio y se extienden hasta el 3 de septiembre.

La dirección deportiva de O Marisquiño y representante del sector componen el jurado que, al final de cada ronda, decidirán qué truco de cada categoría pasará a la gran final, que se celebrará del 4 al 7 de septiembre. Votaciones en Instagram decidirán el truco ganador entre los cuatro finalistas.

Por otra parte, se celebra el Pro Video Contest. Esta competición solo está dirigida a los ganadores de las dos últimas ediciones, que se enfrentarán con vídeos editados inéditos. Participarán profesionales de la talla de Danny León, Courage Adams, Lara Lessmann o Keet Oldenbeuving. La decisión de quién se proclama vencedor estará en las manos del público. La primera batalla ya la están protagonizando online los campeones de Flatland de 2018 y 2019, Viki Gómez y Alberto Moya.