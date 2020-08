La pandemia no contiene la devoción

Una devoción que se transmite en numerosas familias viguesas durante generaciones, que ejercen cada año con igual fervor jóvenes y abuelos y que sobrepasa con mucho los límites de la ciudad no puede ser contenida. Ni siquiera por una pandemia que ha obligado a suspender la multitudinaria procesión del Cristo de la Victoria por tercera vez en su historia, la última, en plena Guerra Civil. Ayer no hubo comitiva oficial ni riadas de fieles inundando el Casco Vello, pero fueron miles los que asistieron a las misas y completaron el recorrido desde la noche del sábado para honrarlo, agradecerle la protección prestada y pedirle si cabe más ayuda para afrontar lo que está por venir. Y como muestra de esa veneración, ayer por la tarde ya se habían acumulado alrededor de 35.000 velas a las puertas de la Concatedral y cuatro sacas con imágenes de cera.

Fue la jornada de conmemoración del Cristo más extraña que se recuerda, con mascarillas ocultando la emoción de los rostros, solo en parte pues los ojos sí desvelaban los sentimientos de forma irreprimible, colas a la entrada del templo durante toda la jornada para asistir a las misas y distancia de seguridad en su interior.

A las seis de la mañana, miembros de la Cofradía del Cristo de la Victoria y voluntarios de la asociación Vodea ya se encontraron con 325 velas en la entrada de la Concatedral y a la primera misa de las 7 asistieron un centenar de personas.

Las estrictas medidas de seguridad redujeron el aforo a 80 personas con sus respectivos lugares marcados con un punto rojo en los bancos, pero los convivientes podían sentarse juntos de forma que el número de fieles podía aumentar en algunos momentos.

Aún así, el espacio se queda pequeño para albergar a todos los fieles que hacían cola ante el templo y que por la mañana llegaban hasta A Pedra guardando la distancia de seguridad. Tras la misa solemne de las 11 horas, presidida por el obispo Luis Quinteiro Fiúza y a la que asistieron el alcalde vigués y varios concejales de la corporación, se celebró otra a las 12 que no estaba prevista inicialmente para que pudiesen asistir todos los fieles que se habían quedado fuera.

Y ya por la tarde, las colas volvían a formarse para la misa de las 18.30. "Los asistentes entran por la puerta principal y salen por los laterales para no coincidir. Y quienes solo acuden a dejar un donativo y rezar también lo hacen bajo medidas de seguridad muy estrictas. Este año, al no haber procesión, la seguridad le corresponde al párroco, don Moisés Alonso. Y tanto la Cofradía como los voluntarios estamos muy pendientes. Toda la gente, en general, se está portando muy bien", celebraba ayer José Manuel Alonso, responsable de protocolo, organización y seguridad y uno de los cofrades que se ocupan cada año de vigilar una procesión que reúne a cientos de miles de personas.

Dadas las extraordinarias circunstancias de este año, todos los cultos fueron retransmitidos en directo vía on line y también era posible realizar una procesión virtual con cuatro paradas en la página web de la Diócesis de Tui-Vigo. "A través de la web de la Cofradía del Cristo de la Victoria y también de FARO está entrando mucha gente para seguir las misas", apuntaba Alonso.

Aún así, quienes tienen marcado el primer domingo de agosto como una cita ineludible a lo largo de sus vidas ayer también quisieron honrar al Cristo en persona. "La devoción siempre es muy grande y está viniendo gente de Cangas, Bueu, Moaña o A Cañiza, de todo el área metropolitana. Y hay quien llega con 5,6 o hasta 7 velas por sus familiares", señalaba el responsable de protocolo y seguridad.

Y es que para una parte de los devotos, la ausencia de la imagen del Cristo de la Sal en procesión no fue óbice para volver a sentirlo junto a ellos en el tradicional recorrido por las calles del centro. Fueron miles los que lo hicieron por su cuenta.

Es el caso de María Verísimo, Poli García Cuentan que llevan unos 20 años haciendo el recorrido y se han vuelto fieles a la cita porque las promesas con el Cristo siempre se les cumplen. La más importante, hace 14 años: su hija Anyi. Desde entonces y aún en sillita, ella les acompaña todos los años. También porque el santo respondió cuando pidieron por sus abuelos. Este año solo piden por una cosa: "Por el Covid-19, nos da miedo". Y María lo tiene claro: "El Cristo nos va a ayudar igual o más, aunque no pueda salir". Les da "pena" que no salga la procesión, pero comprenden la medida: "Es demasiada gente". Ellos ya solían evitar la aglomeración haciendo el recorrido antes, pero acudían al descendimiento o al regreso al templo.

Para la familia Albés, el primer domingo de agosto es la fecha del año en la que se reúnen todos. Y lo hacen en torno al Cristo de la Sal. Por la mañana hacen el recorrido y luego se van a comer juntos. Es una tradición que Silvia vive desde que era pequeña, con sus abuelos, y ahora trata de transmitir a las nuevas generaciones. "Es algo bonito", destaca. Con ella iban ayer sus dos hijas, Andrea (13 años) y María (2) y su sobrina Claudia. No les quitó las ganas que la imagen no pudiera salir. "No pasa nada, siempre lo noto cerca, igual otras personas sí, pero a mí no me hace falta que procesiones para sentirlo", explica Silvia. "Vengo por devoción, porque se porta bien conmigo y con la familia", cuenta.

En poco más de una hora, completó el recorrido José Carlos Sobreira, con algunas dificultades para caminar tras dos ictus. Lo hizo con la ayuda de su hija, Lola, que ya en otra ocasión le llevó en silla de ruedas. "No sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, pero lo pensábamos hacer igual", destaca José Carlos, aunque admite que él es "más del de Bouzas". Explican que, normalmente, acuden durante la procesión. Pero en ningún momento su cancelación les disuadió de seguir la tradición: "Es igual, no importa que no haya figura, tiene que ver con uno mismo, ya arreglo yo con el de arriba". "Ya que estamos vivos, ¿por qué no vamos a venir?", añaden.

Los que se han sentido más perjudicados con este atípico Cristo de la Victoria han sido los puestos de vendedores de velas. Al mediodía contaban que no habían vendido "ni una décima parte" que lo del año anterior y que solo había una cuarto de los puestos habituales.