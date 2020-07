Vivir la procesión del Cristo desde el sofá de casa

Por primera vez en su historia, el Cristo de la Victoria no recorrerá las calles de Vigo. No serán cientos de miles de personas los que lo custodien camino a la Concatedral , pero eso no impedirá que los fieles y devotos puedan participar de una procesión. Y lo harán gracias a Cáritas Diocesana del Obispado de Tui-Vigo, que organiza una procesión virtual que represente el espíritu del santo y la pasión que irradió durante todos estos años. "Como este año no saldrá su imagen por las calles de la ciudad, Cáritas Diocesana presenta una nueva manera de vivir la tradicional y tan arraigada Procesión del Cristo de la Victoria en nuestra ciudad", explican desde la institución religiosa.

Y es que hasta esta tradición tiene que adaptarse a las exigencias de la nueva normalidad. La suspensión de la procesión fue una decisión tomada y meditada con mucho tiento al tratarse de uno de los grandes eventos del año, quizás el más multitudinario. Pero la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad entre los fieles propició su suspensión hasta el año que viene. Por ello, desde Cáritas Diocesana se optó por la idea de una procesión telemática, una reacción con imágenes de anteriores ediciones, donde la espectacularidad ganaba año tras año.

Actos

A pesar de que el recorrido y paseo de la talla solo podrá ser virtual, los actos con motivo de la semana del Cristo sí están transcurriendo con normalidad. La celebración del solemne novenario y las misas del día de la festividad se llevarán a cabo adecuándose a las medidas higiénico sanitarias requeridas garantizando la distancia de seguridad entre los asistentes. Es por esta razón que el aforo en la Concatedral estará limitado a 80 personas.

Para facilitar el seguimiento de los cultos a todos aquellos que no puedan acceder al templo, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria, con la colaboración del Concello de Vigo, retransmitirá en streaming (retransmisión en directo vía internet ) la novena de las 20.00, desde el pasado día 24 hasta el 2 de agosto, a través de sus canales de comunicación online, redes sociales y sitio web ( www.cristodevigo.es).

Si bien es cierto que en otros años ya se emitía 'online' el descendimiento del Cristo a través de una 'webcam', este año desde la Cofradía han apostado por impulsar esta otra opción de seguir los actos religiosos con imágenes de mejor calidad y una realización más elaborada para acoger a un mayor número de público ya que no podrán asistir a las misas presenciales todos los que lo desearían.

En cuanto a los actos programados dentro de la novena, hoy se celebra, como es habitual la imposición de medallas a los nuevos cofrades, mañana tiene lugar la lectura del pregón en el Pazo de Castrelos, concretamente en sus exteriores, que correrá a cargo del cirujano y traumatólogo vigués Javier González-Babé Ozores, presidente también de la empresa familiar de logística y de transportes Babé y Cía.

El domingo 2 de agosto se celebrará la Festividad del Santísimo Cristo de la Victoria, con la Misa Solemne a las 11.00 de la mañana presidida por el Obispo de Tui-Vigo, D. Luis Quinteiro Fiuza. Previamente, se oficiarán misas a las 7.00, 8.00, 9.00 y 10.00 horas.

La última de la mañana tendrá lugar a las 13.00. Por la tarde, se celebrarán a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas.