Vigo resiste a la transmisión comunitaria: la mayoría de casos siguen siendo importados

Parece que el virus da una tregua en la ciudad y su entorno. Al menos durante 24 horas. Y es que por primera vez en las últimas tres semanas, concretamente desde el pasado 9 de julio, han bajado los positivos activos en el área sanitaria de Vigo. Es un descenso mínimo, pasando de 50 a 49, pero vistos los datos recientes, con subidas constantes y rebrotes, es al menos una tregua. En el último balance del Sergas solo se refleja además un nuevo positivo, que no tiene relación con ningún brote y que se encuentra aislado en su domicilio con síntomas leves. La bajada de casos activos se debe a que se han dado dos nuevas altas después de varios días en los que prácticamente no se registró ningún paciente curado. Ahora falta por saber si la tendencia se mantiene en los últimos días o si, por el contrario, los contagios vuelven a crecer. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esas 49 personas infectadas que hay en la actualidad son prácticamente el triple que las que había hace poco más de una semana.

Respecto a los nuevos casos que se están registrando en los últimos días, hay que señalar que la mayor parte de ellos son importados. Es decir, los enfermos dieron positivo en las pruebas realizadas en la ciudad pero se infectaron fuera. En este sentido, hay personas con Covid-19 en el área sanitaria de Vigo que se contagiaron tanto en diversos puntos de España como también en el extranjero. Esta circunstancia estaba prevista por las autoridades desde el inicio de la desescalada, con la apertura de fronteras y la recuperación de la movilidad aérea y por carretera. También por el verano, una época que aunque este año será diferente, provoca la llegada de un importante volumen de turistas a Vigo y a los municipios del entorno. Entre ellos está el matrimonio de Madrid que llegó recientemente a la ciudad con su hijo a pasar unos días de vacaciones y los tres dieron positivo en la PCR, provocando el último brote de Covid-19 en la ciudad. El resto de sus allegados y las personas que estuvieron en contacto con ellos, no obstante, no están contagiados, aunque sí confinados por precaución.

Según apuntaban en los últimos días fuentes del área sanitaria de Vigo, estaban entrando un importante número de casos derivados del ocio nocturno, reuniones de amigos o encuentros familiares. En todas estas situaciones las medidas de prevención se suelen relajar y las mascarillas y la distancia social desaparecen. Por eso los profesionales sanitarios están realizando constantes llamamientos especialmente a la gente joven, a que evite aglomeraciones y que dejen de acudir a fiestas. Y es que el ocio nocturno y las reuniones multitudinarias son ahora mismo por tanto las grandes preocupaciones de los expertos, ya que las consideran prácticas incompatibles con la situación epidemiológica actual y posible fuente constante de nuevos rebrotes. En este sentido, hay que recordar la fiesta celebrada recientemente en un barco en la Ría de Vigo, en la que dos personas dieron positivo y cerca de veinte tuvieron que ser puestas en cuarentena durante dos semanas.

Una de las noticias más importantes de los últimos días llegó ayer con el alta hospitalaria que recibió el hombre de 44 años que llegó en bus desde Madrid hace tres semanas con una neumonía bilateral causada por el Covid-19. Ha dado negativo en la última PCR realizada y se encuentra ya en su domicilio. Este vigués había ido a Madrid durante quince días a buscar trabajo. Tras hacerlo sin éxito regresó a la ciudad olívica, y todo apunta a que se subió en el autobús con síntomas ya sospechosos, pues a su llegada a Vigo presentaba una patente dificultad para respirar. Acudió inmediatamente a las urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro, donde constataron que tenía neumonía avanzada y le hicieron la PCR, que dio positivo. Fue ingresado automáticamente en la UCI. Su caso obligó a confinar a trece de los casi cincuenta pasajeros que iban en aquel autobús (prácticamente todos los asientos estaban ocupados), concretamente a los que estaban más cercanos al infectado. La curación de este paciente y de otro más eleva las altas en Vigo a 2.193

Solo Vigo reduce los casos

El último balance de casos realizado por la Consellería de Sanidade refleja que Vigo fue la única área sanitaria de Galicia en la que ha habido un descenso de casos. A Coruña anotó cinco nuevos enfermos, Santiago dos, Pontevedra tres, Ourense uno, Ferrol otro y Lugo ninguno. El conjunto de la comunidad gallega registró once nuevos infectados.