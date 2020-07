Coronavirus en Vigo | Cincuenta viajeros comunican al Sergas su llegada o regreso al área sanitaria

El área sanitaria de Vigo tiene controlado a medio centenar de personas que han comunicado a Sanidade su llegada desde desde alguno de los 137 países o las 5 comunidades españolas que la Xunta ha identificado como zonas con alta incidencia de infección Covid-19. El gerente del Sergas en Vigo, Julio García Comesaña, indicó que ya se han puesto en contacto con ellos "para hacerles seguimiento y PCR si procede". Respaldó esta herramienta como un "importante mecanismo" en el control de rebrotes.

Según el último parte del Servicio Galego de Saúde -que refleja la situación de ayer a las 14.30 horas-, en el área viguesa hay 48 pacientes activos y solo uno de ellos permanece ingresado -en la UCI del Álvaro Cunqueiro-. Aunque en el cómputo global es un infectado menos que 24 horas antes, al haberse dado dos altas -y ya van 2.195 en total-, refleja un nuevo positivo entre la tarde del miércoles y el mediodía de ayer.

En la rueda de prensa celebrada esta mañana, para presentar un mural de la artista Lula Goce que decora una de las paredes de consultas externas del Álvaro Cunqueiro, García Comesaña informó de que, en las últimas 24 horas, se ha producido nuevos casos pero "controlados" y no constituyen nuevos brotes. Por el momento, porque aún son recientes y están investigando sus contactos.

Comesaña ha explicado que el perfil del contagiado con Covid-19 que están registrando este último mes es "más joven" que en los anteriores, "asociado casi siempre a contactos en el ámbito familiar, muy relacionados con el periodo vacacional y los viajes de vuelta". Cifra entre 4 y 5 los casos en los que no han logrado detectar el punto de contagio, pero resalta que han sido "aislados" y "no hani do a más".

Alaba la labor que están realizando los rastreadores y califica de "impecable" el trabajo que están realizando en Medicina Preventiva del área, en Epidemiología de la Delegación territorial y en la central de seguimiento de contactos. "Entre todos, cuando hay un caso positivo, se activa ráìdamente el mecanismo de detección de contacto, se les llama a todos, se les prograam PCR cuando procede, se les mantiene en cuarentena, se les hace seguimiento...", describe.

Con la experiencia ganada en la primera ola, el gerente está convencido de estar en mejores condiciones para enfrentar una nueva. "Tenemos todo preparado y todo engrasado", cuenta e indica que están en una situación "de relativa calma, pero muy prudentes".

Por otra parte, tal y como avanzó FARO, ha confirmado que se realizará un primer barrido de pruebas aPCR a parte de los trabajadores de la planta de PSA cuando regresen del período vacacional.