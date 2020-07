Un trabajador de una céntrica tapería de Baiona da positivo

Uno de los trabajadores de un bar de tapas ubicado en el centro de Baiona ha dado recientemente positivo por coronavirus. Según apunta la dirección del propio local, el contagio no se produjo en el establecimiento sino que se hallaba ya muy avanzado en el tiempo y por tanto con escasas probabilidades de transmitir el virus a otras personas. Las PCR hechas al resto de empleados y al entorno familiar del trabajador contagiado han dado negativo, por lo que no se trata de ningún brote. Por eso, defiende la gerencia de la tapería, la Consellería de Sanidade no ha considerado necesario obligar a cerrar el local, que continúa abierto. El trabajador contagiado se encuentra en cuarentena en su domicilio.

Se trata del segundo positivo que se registra en un establecimiento hostelero de Baiona. Una camarera de otra céntrica bocatería también se infectó y, en este caso, la gerencia decidió voluntariamente cerrar temporalmente el local por precaución.