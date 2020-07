Vigo ya tiene fecha para liberar de humos a Samil y a otras playas

La norma que incluirá la recomendación de no fumar en las playas de Vigo entrará en vigor en septiembre de este año. El jueves, se llevará la aprobación del proyecto de ordenanza reguladora de uso y disfrute de los arenales a la junta de gobierno para dar un paso más hacia el objetivo de lograr que los entornos naturales estén libres de humo. Una vez consiga en visto bueno, se llevará al pleno. Luego, le esperan 30 días de exposición pública antes de la aprobación definitiva.

"Una vez se apruebe, la junta de gobierno decidirá qué playas quedan libres de humo. Estoy pensando en Samil, seguramente habrá más, no descarto otras playas, hay tiempo de maduración. Es una ordenanza muy importante. En los paseos, habrá espacios con ceniceros convenientemente señalizados para que se pueda fumar. No se puede fumar en la arena. Esto es todavía más importante con el Covid-19, las recomendaciones aconsejan no fumar con gente cerca y las colillas pueden contagiar", señaló el alcalde, Abel Caballero.

Por ahora, no existe una ley que avale sancionar a alguien por fumar en la playa, pero, como apunta el regidor, "es una norma de consejo, de fuerza moral". "Estoy seguro de que todo el mundo la seguirá; habrá rechazo social a quien fume, más todavía en tiempos de Covid. Debería haber una norma estatal que permita sancionar, pero no existe por ahora. Las corporaciones locales no podemos sancionar si no hay una ley", apuntó antes de avanzar que le pedirá a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, que "apruebe esa ley". "Estoy seguro de que le va a encantar esa prohibición. Estamos en el siglo XXI, la actitud hacia el tabaco está muy definida", defendió Caballero.