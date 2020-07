Vigo acelera su plan de recuperación: lanza la "milla verde" hacia Samil por 4,3 millones

El plan de reconstrucción económica de Vigo pisa el acelerador. La humanización de la avenida de Europa, una de las obras incluidas dentro de ese paquete que aglutina inversiones por 1.000 millones, será aprobado por la Gerencia de Urbanismo el próximo martes para continuar con una remodelación que forma parte de la conocida como "milla verde", el gran espacio natural de recreo que está proyectado entre el barrio de Coia y la principal conexión de la ciudad con la playa de Samil. La modernización implicará un nuevo paseo de 7,5 metros de ancho, mobiliario urbano renovado y otro tramo del carril bici que conectará con toda el resto de la "malla" municipal, desde avenida Castelao hasta el final de Travesía de Vigo , donde está prevista su pronta apertura. El presupuesto de la obra asciende a 4,31 millones de euros, una parte de los cuales (835.000) se destinarán para financiar las expropiaciones de parcelas.

"Será una de las grandes obras con motivo del proceso de reconstrucción económica post-Covid", valoró el alcalde, Abel Caballero. Como había adelantado FARO, la transformación de la avenida era de una de las actuaciones que Praza do Rei había señalado en rojo para priorizar dentro de su hoja de ruta de recuperación. El jefe del ejecutivo local recordó que en tiempos de azote económico por la crisis del coronavirus "no todos los ayuntamientos de España estarán en posición financiera" de afrontar una "obra de esta envergadura". Vigo -con las cuentas saneadas- ha venido reivindicando en los últimos meses que su buena gestión financiera le ha permitido contar con un plus de margen de maniobra para encarar las necesidades asociadas al coronavirus, aún a la espera de las negociaciones con Hacienda para el uso por parte de las corporaciones del superávit y los remanentes. Esta, en particular, es una de las inversiones en obra pública que el Concello quiere activar para espolear la actividad y el empleo, dentro de su hoja de ruta de 1.000 millones en la que se incluyen, con participación de otras administraciones, desde nuevas humanizaciones e infraestruturas de servicios públicos, exenciones fiscales o ayudas sociales.

Transformación del eje

En el proyecto de la avenida de Europa al beneplácito de la Gerencia le seguirá el visto bueno posterior de la junta de gobierno. El plazo de la ejecución de los trabajos, financiados con 3,47 millones, será de 22 meses, aunque previamente el Concello tendrá que activar el proceso de expropiación de las parcelas. En total serán 87, que suman una superficie conjunta de 10.500 metros cuadrados (m2). Junto a ello será necesario retirar el mobiliario urbano actual, retirar los postes de alumbrado, proceder a la demolición de los muros y retirar pavimentación. También se soterrará el tendido eléctrico y se renovarán todos los colectores de saneamiento, para después implantar las nuevas aceras y un carril bici vinculado con el resto de la red de sendas ciclistas del Concello, pero algo más ancho de lo normal para abarcar, en una avenida muy transitada por viandantes y deportistas, el potencial flujo entre Coia y el arenal urbano de Vigo. De momento, según explicó Caballero, el asfaltado de la avenida, salpicado de baches, no toca: "Se hará cuando corresponda", aclaró.

La "milla verde" se situará entre el eje de Tomás Alonso y la playa. El borrador del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) incluye la zona de la avenida de Europa dentro del sistema general de zonas verdes, con dos espacios -Norte y Sur- que suman una superficie de 130.000 m2. "Es el modelo de ciudad verde que queremos", recalcó el líder del gobierno vigués.

Además, en la misma avenida, está prevista la implantación de una nueva área comercial para atraer a firmas como Bricomart (grupo Leroy Merlín), que prevé desarrollar más de 40.000 m2 con cincuenta millones de inversión, según los planes expresados por la propia firma hace algo más de un año. El nuevo polo, conocido como ámbito Cruceiro, ha recibido ya el visto bueno municipal para su tramitación por la vía del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), al igual que otras iniciativas similares como la de Recaré, en Bembrive.