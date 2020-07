Medallas de oro, de plata... y de Vigo

No sonarán decenas de aplausos de fondo, ni vendrá acompañado de un gran discurso ni una ráfaga de gaitas anunciarán el comienzo de la gala, pero el sentimiento vigués que recoge cada distinción se mantiene intacto. El Covid también alteró la tradicionalidad de la entrega de los galardones Vigués Distinguido, que cambió el teatro Afundación por los salones de Alcaldía, en Praza do Rei. Y el primero en pasar por ellos fue el atleta Alejandro Gómez, que recibió ayer esta condecoración de manos del regidor olívico, Abel Caballero y rodeado de su mujer y otros familiares.

El internacional y tres veces olímpico se mostró realmente orgulloso de este reconocimiento que su suma a la decena de medallas y premios que tiene en su haber. A los oros, platas o bronces que bañan sus estanterías se le suma ahora un nuevo metal: el Vigués. "Para mi es una referencia, estoy encantado de ser vigués. Muchas gracias por el recibimiento y hasta la próxima", bromeaba Gómez.

El alcalde tuvo múltiples palabras de elogio para el exatleta durante el acto que duró aproximadamente quince minutos. "Lo primero es agradecerte a ti que estés aquí, aunque no recibas sus aplausos la ciudad te va a entregar este galardón con respeto y cariño. Es una forma de recordar toda tu trayectoria. Eres un gran vigués distinguido", declaraba Caballero.

Recordó también el primer edil del municipio cómo Gómez construyó un referente para toda una generación de vigueses. "Seguí toda tu carrera desde la distancia, vi como construías un referente y por ello entregarte esta medalla es un honor. Este acto tiene un tiempo limitado pero es una forma de compensar todos tus años de sacrificio y los momentos difíciles. Vosotros los atletas sois una especie de superhéroes, una expresión de fuerza y carácter", evidenciaba el alcalde de Vigo.

El regidor se refirió al acto de ayer como una "entrega singular" que se adelanta al acto con el resto de los premiados este año, que se celebrará próximamente. Entre ellos figuran el magistrado Julio Picatoste, la presentadora Carlota Corredera, el policía vigués herido en Barcelona, Iván Álvarez y el club Peña Trevinca Montañeros de Galicia. La medalla de oro de la ciudad este año es para los sanitarios que -en palabras de Caballero- "arriesgaron su vida por atender a la ciudad y a todo el área sanitaria de Vigo" a consecuencia del coronavirus.

Trayectoria

En la excepcional trayectoria de Alejandro Gómez, también conocido como Galgo de Zamáns, destaca su participación en los Juegos Olímpicos de Seúl, Barcelona y Atlanta; 41 veces internacional con España; plusmarquista español juvenil y júnior de 2.000, 5.000 y 3.000 metros; campeón de España de 10.000 metros en los años 1989, 1991, 1993, 1995, 1996; o campeón de España de media maratón en los ejercicios 1992 y 2003. Este reconocimiento le llega al deportista en un duro momento personal. A Gómez le fue diagnosticado recientemente un tumor inoperable. El exatleta está siendo atendido para que tenga la mejor calidad de vida posible. Concretamente se ha sometido en el Hospital Meixoeiro a sesiones de radioterapia para ralentizar el progreso de la enfermedad. Desde su entorno informan de que la primera tanda de ocho sesiones ha concluido "con un resultado muy positivo". El corredor se ha mostrado partidario desde un principio que su estado se haga público.

Pese a su delicado estado físico, Alejandro Gómez no ha dudado en comparecer ante la recepción de este premio y en varias comparecencias y entrevistas previas aseguraba no vivir con angustia este momento. "siempre hice lo que debía en cada momento. Es posible que hiciese algunas correcciones, como cualquiera, pero me siento feliz con la mayoría de las cosas que me han pasado o que he sacado adelante. No siento que me he quedado sin nada que hacer".

Otro reconocimiento que se suma al del ayuntamiento vigués llega por parte de la Federación Galega, que solicitó que el Campeonato de Galicia de 10.000 metros en pista llevará aparejado a partir de ahora el nombre de Alejandro Gómez.