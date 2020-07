Islas Cíes, el paraíso vigués protagonista de National Geographic

Las islas Cíes atraen a miles de personas cada verano, y este, su belleza ha conseguido atraer también a la conocida revista National Geographic. El archipiélago vigués, que ofrece un turismo seguro, controlado y libre de Covid-19, protagoniza con una de sus playas la portada de su número de agosto.



La imagen elegida no pertenece a la famosa playa de Rodas, considerada por el diario The Guardian como la mejor del mundo si no que escoge la playa de Nosa Señora, menos conocida mediáticamente pero muy reclamada por los turistas que viajan a las Cíes.

Este verano, protagonizado por la nueva normalidad, cientos de personas siguen escogiendo visitar este paraíso natural y por eso durante el mes de julio colgó varias veces el cartel de completo.

Pero esta no es la primera vez que la revista se fija en las rías gallegas. Ya lo hizo en 2019, cuando una fotografía aérea, realizada por el fotógrafo pontevedrés Abraham Rosendo Torres, que firma 'Breikus', de las islas Alvedosas obtuvo el primer premio de la votación popular en la categoría de mejor foto de la naturaleza.

National Geographic también destacó en uno de sus números la ciudad de Vigo como una de las mejores para viajar con niños gracias a espacios culturales como Naturnova o el Museo do Mar.



Cómo visitar las Islas Cíes



Antes de adquirir el billete es necesario retirar la autorización correspondiente en la Central de Reservas de la Xunta de Galicia. Estas autorizaciones se pueden solicitar 45 días antes del viaje y una vez obtenida se tiene dos horas para completar la compra del billete en cualquiera de las navieras que realizan transporte al archipiélago vigués. El precio de adulto ronda los 20 euros por el trayecto de ida y vuelta.