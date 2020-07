Un incendio en el punto limpio de O Caramuxo moviliza a todos los bomberos disponibles en Vigo

Madrugada muy atareada para los servicios de bomberos de Vigo. Dos incendios, uno en la zona de As Travesas y otro en el polígono de O Caramuxo, obligaron a movilizar a todos los agentes disponibles entre las 03.30 y las 08.00 horas. Tanto fue así que la llamada de una vecina de Bouzas, que alertaba de una inundación en su domicilio, tuvo que quedarse sin atención debido a la falta de efectivos.

La primera alarma llegó a las 03.30 horas. Una mujer notificaba a los bomberos que en su séptimo piso de un edificio en la calle Quintela olía a humo. Una vez allí, el operativo detectó que se había producido un incendio en un garaje y la humareda había llegado hasta las viviendas a través de los conductos de ventilación. Una vez en el segundo sótano del aparcamiento encontraron una moto de gran cilindrada en llamas. El vehículo ardió por completo, pero no afectó a ningún otro coche estacionado en el recinto.

Sin tiempo para terminar el operativo en As Travesas se recibió otra alerta a las 04.20 horas del Camiño do Caramuxo, donde se había declarado un incendio en la planta de reciclaje y punto limpio ubicado en el número 65. Tres depósitos de residuos estaban afectados por el fuego y por culpa de la volatilidad del material las llamas se extendieron con velocidad.

Para la extinción del incendio fue necesaria la intervención de una excavadora que removiese la basura y los escombros, de manera que los agentes pudiesen apagar y refrigerar toda la zona por completo. Para este operativo de casi cuatro horas los bomberos también desplazaron tres camiones. Una vez apagado el fuego se constató que el tejado y el tendido eléctrico de la instalación había resultado dañados. Las primeras hipótesis apuntan a que un cortocircuito pudo ser la causa del suceso.

Sin efectivos disponibles para ayudar en una inundación

Por otro lado, una petición de socorro de una vecina de Bouzas no se pudo atender debido a la falta de efectivos en ese momento. La mujer llamó desde su vivienda en la Avenida Atlántida debido a una inundación producida por la rotura de una tubería, pero no recibió ayuda porque todos los agentes disponibles seguían ocupados en el Camiño do Caramuxo.