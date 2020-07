Adiós al consumo mínimo en la factura de agua: solo se cobrará por lo que se gaste

Los vigueses verán antes de final de año importantes cambios en su factura del agua. El alcalde, Abel Caballero, anunció ayer que el Concello prevé disponer, en el último trimestre de este 2020, de un nuevo sistema de tarificación para adaptarse a las directrices europeas y que contemplaría que la ciudadanía solo pagaría por lo el agua que gaste. Es decir, se pondría fin a un consumo mínimo que provoca que en la actualidad, se abra o no el grifo, los usuarios tengan pagan forzosamente 30.000 litros cada dos meses pese a que muchos de ellos no llegan a tal cantidad. Con la nueva tarifa, este pago fijo se suprimiría y Aqualia solo podrá cobrar por el consumo real de cada particular o empresa.

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la apertura de la consulta pública para ajustar el recibo del agua a las directivas europeas. La ciudadanía dispone ahora de veinte días hábiles para hacer las sugerencias que considere oportunas a través de la página web del Concello. "Hay una directiva europea que dice que se debe tarificar por consumo real. Y por ello lo vamos a abrir a información pública para que los vigueses aporten sus sugerencias y los técnicos municipales la adaptarán", explicó ayer el alcalde, Abel Caballero.

Serán esos técnicos del Ayuntamiento los que se encarguen de diseñar la nueva tarifa. Además del fin del consumo mínimo, que es la medida que más repercutirá en los usuarios, también se podrán tener en cuenta las condiciones sociales, económicas o medioambientales de la ciudad para establecer los nuevos precios. En ese sentido, el alcalde recuerda que "ahora nos encontramos con que Vigo tiene una amenaza continua de escasez de agua en las temporadas estivales, porque el número de municipios que se abastecen de la presa de Eiras es mayor que el de hace treinta años".

El fin del consumo mínimo en el recibo del agua supondría el logro de una de las demandas históricas de la ciudad, que veían cómo esos 30.000 litros que muchas personas ni siquiera se acercan a gastar les infla el recibo de este suministro básico. El pleno acordó hace años poner fin a ese consumo mínimo y ahora el Concello da el paso para desbloquear esta histórica demanda vecinal. "Esto viene del año 2000. Habría que preguntarle al señor Castrillo, Ventura Pérez Mariño y a Corina Porro. Lo único que puedo decir es que yo sí lo voy a hacer. El tiempo ya llegó", explicó Abel Caballero, que anunció que "antes de seis meses" las nuevas condiciones deberían estar ya activas. El regidor incidió además en que este cambio de la tarifa del agua por consumo es preciso realizarla para que el Concello pueda optar a ayudas europeas que, entre otros objetivos, persiguen una utilización eficiente de los recursos hídricos.