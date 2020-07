Las farmacias viguesas se reinventan: consultas por WhatsApp y citas para el médico de cabecera

No solo los centros de salud fomentan la atención a distancia. Las farmacias viguesas también lo han empezado a hacer. Varias de ellas ofrecen un servicio de WhatsApp para que sus clientes puedan solicitar sus medicamentos, resolver dudas sobre alguno de los fármacos que toman, preguntar por contraindicaciones o realizar consultas de cualquier tipo. Se trata de un servicio que ya se ofrecía antes del estado de alarma pero que, desde el inicio de la pandemia, se ha fomentado para evitar los desplazamientos a las boticas, que no se produzcan aglomeraciones y exponerse, por tanto, a contagios. "También utilizamos WhatsApp para avisar a algún cliente de que pueden venir a recoger su medicación", explica Joaquín Giráldez, de la farmacia Figarí de la Avenida de Castelao.

Esa no es la única novedad que han incorporado las boticas. También ofrecen a sus clientes, especialmente a los mayores, solicitarles una cita para ver a su médico de cabecera. "Muchos de ellos no se saben manejar en Internet y les es imposible casi siempre contactar por teléfono con su centro de salud, por eso les tramitamos la solicitud de la cita con su médico desde aquí", asegura Giráldez.

Un servicio que han incorporado algunas farmacias durante la pandemia ha sido la entrega de medicamentos a domicilio, algo que previamente estaba completamente prohibido. "Antes la ley no lo permitía, pero durante la crisis del coronavirus lo han aprobado y nosotros comenzamos a llevar fármacos en el confinamiento a las casas de los clientes, especialmente de aquellos que pertenecen a colectivos vulnerables y que no pueden o no es aconsejable que salgan de sus domicilios", explica Esperanza González, titular de la farmacia Traviesas.